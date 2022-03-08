台灣疫情平穩何時解封？ 專家：已不完全是純醫療考量

各國邊境陸續鬆綁，台灣疫情平穩又何時解封？ 專家認為，這須從政治、經濟、醫療三方面綜合考量。(本報資料照片)

隨著邊境開放商務人士入境，大家關心何時宣布解封？防疫 專家表示，世界各國面對解封，沒有一套標準，台灣解封須從政治、經濟、醫療三方面綜合考量，這應在指揮中心指揮官陳時中的腦海，何時開放可能只有陳時中知道。另有專家表示，台灣染疫人數少，第三劑疫苗 覆蓋率尚未達到8成，不宜貿然解封，應循序漸進。

「台灣解封，已不完全是純醫療、醫學的專業考量，還包括政治、經濟，這必須綜合考量。」台大兒童醫院長黃立民分析，解封後一定伴隨疫情 流行，這時就要觀察中央及地方首長的抗壓能力，以及如何判斷民眾可以接受的每日確診病例數，「但民眾對確診個案人數多寡的耐受程度，以及會出現何種驚嚇程度？這是最難預測的。」

黃立民說，若政府官員顧慮，即使每天只有20、30名確診病例，民眾都會加以咎責，「那誰敢解封？」，中央及地方政府首長就不會貿然解封。這些沙盤推演，一定都存在官員的心中，並加以考慮，而這是面對解封的最大問題。

黃立民認為，解封後，每天確診人數只要三位數以內，應是可以接受的程度，「但這也只有真正發生的時候，才知道民眾的真實反映。」

經濟方面則為政府主要壓力來源，如旅遊業者要求開放旅行團等，一旦各行各業加大要求解封力道，政府才會正視解封議題，因若政府沒有回應民間企業的要求，又會引發不同的政治問題。

最後是醫療方面，必須提升第三劑疫苗接種覆蓋率、抗病毒藥物儲備量，以及有效阻斷疫情傳播等。黃立民說，醫療方面僅疫情控制得還不錯，但疫苗覆蓋率、藥物儲備量尚未完全到位。解封後，若各地多點爆發本土疫情，這時也只好再加嚴防疫措施，避免疫情進一步擴散。

台灣解封要考量兩方面。中國醫藥大學附設應院感染管制中心副院長黃高彬說，第一、需評估解封後，每天境外移入無症狀、輕症確診人數有多少，依現有總數約5000多間的集中檢疫所、防疫旅館是否足夠因應，衛福部醫福會執行長王必勝曾說，集中檢疫所、防疫旅館將擴增至7000間。

第二、本土疫情有無獲得控制。黃高彬說，如果新病例沒有持續增加，就可以把精力放到邊境管理，防堵境外移入確診者引發本土疫情。

「台灣沒有本錢，如果防疫不小心，可能步上香港後塵。」黃高彬說，台灣染疫人數不多，群體免疫力薄弱，若未準備好就貿然解封，台灣本土疫情將有如香港疫情爆發，雖然近日香港疫情趨緩，每天確診人數自4萬多人，已降至3萬多人、2萬多人，但疫情爆發至今，共有40多萬人確診，1500多人死亡。

黃高彬認為，台灣疫情趨緩，民眾打疫苗意願降低，如今40至65歲民眾第三劑疫苗施打覆蓋率僅5成，全台更只有4成4，「真的是太低了」，一定要提升至8成以上，特別是30至65歲民眾為勞動力的重要結構，一旦解封後，社區疫情擴散，這類民眾影響最大。目前指揮中心推出接種疫苗獲500元衛教品誘因，最好加上到宅打疫苗，以提升年長者疫苗覆蓋率。

黃高彬說，台灣染疫人數少，第三劑疫苗覆蓋率尚未達到8成，日前於指揮中心專家諮詢小組會議中，專家多建議指揮中心對解封應循序漸進、慢慢來，踩一下煞車，不宜貿然開放，有可能的解封時間可能會落在7、8月左右。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁說，目前台灣社區雖然有零星疫情，每天也新增零星確診個案，這屬於動態的平穩，主因是多數民眾的疫苗保護力尚未降低，還具有保護力，但如果解封後，約7、8月後伴隨疫苗保護力降低，社區可能有機會還會出現一波疫情，因此第三劑疫苗覆蓋率一定要持續提高。

同時為避免解封後，長者等脆弱族群受到衝擊。洪子仁說，防疫務必要落實長照機構員工和長者的健康監測及施打疫苗，才能於解封後，將疫情控制在一定的範圍，不至於一發不可收拾。