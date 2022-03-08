傳美又建議台灣蓋第2座長程預警雷達 台空軍回應

空軍新竹樂山雷達站長程預警雷達系統。 圖／取自青年日報

傳美卸任國安官員代表團日前訪台時曾向台國防部 建議，應盡速在南台灣建構第二座長程預警雷達。台空軍司令部今天表示，空軍現有各戰管雷達均能掌握台海周邊各型航空器，但會持續依敵情威脅及作戰需求滾動式檢討雷達部署。

拜登 政府指派，由前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的卸任國安官員代表團，3月1日到台灣展開30個小時的訪問，曾拜會台國防部長邱國正。

據媒體報導，該團就印太安全及台海局勢等議題和國防部交換意見時，曾表示因應中共解放軍 在南海與台灣西南西南防空識別區空域活動日增，建議台方應盡速在南台灣建構第二座長程預警雷達。

空軍司令部今天表示，空軍各戰管雷達依重層涵蓋、分頻部署原則，均能掌握台海周邊各型航空器。

空軍司令部也進一步說，空軍持續依敵情威脅及作戰需求滾動式檢討雷達部署，確保空情涵蓋無虞。

空軍在新竹樂山已建構一座長程預警雷達系統，由台美人員共同操作維持。台灣耗資409餘億元（約14.4億美元）投入新竹樂山長程預警雷達（SRP）建構，全案已於去109年結案。台灣每年持續付出大筆維持費用，粗估每五年就高達新台幣百億餘元，而工業合作案全未執行。