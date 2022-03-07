彭博：北京貿然攻台有何下場？普亭給了習近平警惕

中華民國國慶日的閱兵儀式。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭 讓不少台灣民眾擔憂兩岸局勢，擔心「今日烏克蘭、明日台灣」。彭博資訊撰文指出，在俄羅斯總統普亭 發動戰爭近兩周後，現況對中國大陸國家主席習近平 而言，更像是一種威攝，而非可依循的路線圖，這可能促使習近平對武統台灣「三思」。

●武力奪取並非想像中容易

正如同普亭長期威脅對烏克蘭採取行動一樣，大陸拒絕排除以武力奪取台灣的可能性，近期還增加在台灣周圍的軍事活動。不過，俄羅斯迄今難以全面拿下烏克蘭，凸顯出單靠強勢火力也不足以保證以最小傷亡迅速獲勝。台灣民眾當前也因俄軍初期攻勢不順而受到鼓舞。

報導引述立委林楚茵的話指出，普亭的戰爭「向中國大陸發出訊號，拿下台灣將不如想像中容易」，「它也打破一國能輕易以飛彈擊敗另一個較小、武力較弱國家的迷思」。

彭博資訊在全國人民代表大會訪問十幾位大陸前官員和傑出的兩岸觀察人士，全都警告現在要做出具體評估還太早，多數人把普亭發動的戰爭視為是會讓北京對武力犯台斷念，讓習近平按耐住武取台灣的理由包括：普亭難以迅速稱勝、莫斯科遭全球孤立、美國和盟國的一致回應，以及美國可能出兵干預，以及在國內產生後座力的風險。

但也有少數人表示，這場戰爭可能仍會鼓勵習近平入侵台灣。該陣營把經濟制裁視為為北京付出的小代價，並質疑美國是否會派兵干預。此外，普亭的行動凸顯出，對本國國內政治體系一把抓的高齡領導人可能更願意承擔外界觀察人士認為顯然是不理性的風險。

不過彭博資訊指出，儘管俄軍軍力極占優勢，卻無法迅速攻克烏克蘭，這對中國大陸起了最大警戒作用。

澳洲國立大學台灣研究計畫學者宋文笛說：「烏克蘭危機將讓北京再度思考軍事冒險主義。它進一步提高北京認為有信心贏得兩岸戰爭所必備的本土軍事優勢的門檻。」

●入侵台灣 等同向美國宣戰？

大陸軍艦和潛艇必須穿越至少130公里長的台灣海峽，而美國經常派出自己的海軍艦艇穿越台灣海峽。此外，和對烏克蘭不一樣的是，美國並未排除干預海峽兩岸衝突，這也代表習近平必須決定是否也要攻擊駐亞洲的美軍基地，而這會讓中國大陸入侵台灣立即升級為世界上最大兩個經濟體之間的戰爭。

國策研究院執行長郭育仁表示，入侵台灣本島的風險，可能促使習近平先聚焦拿下台灣離島，就如同普亭一開始進軍由分離主義者控制的烏東地區。此舉可能會引發台灣內部激烈辯論，並迫使台灣尋求與中國大陸和談。

前美國駐華大使羅德（Winston Lord）表示，遙遠的台灣島有引發美中衝突的風險，而習近平自己也知道「失敗會付出巨大代價，包括他個人的命運」。

●會面臨多少經濟制裁代價？

此外，經濟衝擊也會是巨大的。美國與盟國已對俄羅斯實施空前的經濟制裁，包括切斷俄國銀行與國際金融結算體系的往來管道。不過，目前並不清楚美國是否禁得起採用類似措施對付中國大陸，因為大陸的經濟規模是俄羅斯的約十倍。

美國萊斯大學貝克公共政策研究所學者柯林斯說：「中國大陸在多個市場和價值鏈具有系統重要性，俄羅斯除了石油和天然氣外基本上是沒有的。因此依然不清楚會採取多果斷的經濟回應來遏阻中國大陸入侵台灣。」

●台灣在全球半導體供應具戰略地位

歐亞集團（Eurasia Group）分析師則指出，台灣在全球晶片供應具有重要地位，也讓美國進行軍事干預的可能性更高，台灣在美國印太策略和全球半導體供應的重要地位，讓美方願意捍衛台灣的意願高於捍衛烏克蘭。

另一方面，習近平也必須衡量若武力犯台失敗，可能會危及他自身與中國共產黨的未來。目前習近平正為打破傳統的執政第三任期做準備

英國智庫國際戰略研究所執行董事施雷爾表示：「習近平必須衡量試圖靠蠻力拿下台灣對他領導全構成的重大風險。他不能假設奪下台灣會比俄羅斯入侵烏克蘭更輕易。事實上，他必須做出相反的假設。」