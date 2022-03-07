303大停電 台電董總准辭 王美花留任

303全台大停電，整個高雄仿如無光之城。圖／劉學聖

經濟部長王美花7日向行政院提呈「303停電事故檢討報告」。行政院長蘇貞昌准予台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，董事長職務指派經濟部政次曾文生代理，總經理由副總經理王耀庭接任，但慰留並責成王美花6個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。

行政院發言人羅秉成指出，經濟部所提報告顯示，此事件發生是第一線操作人員的技術操作錯誤及監督不周所致，相關人員應予究責，權責單位應從速、從重依法懲處，而涉刑責的人員由檢調續予調查。

羅秉成轉述，蘇揆聽取經濟部報告後指出，台電肩負全國發電及輸電任務，每一度電都要經過很多台電人的努力才能送供全國家戶及各個產業使用，備極辛勞，如今卻因操作面的錯誤，致生此單一電廠事故而影響全國輸配電的停電事件，嚴重影響民生產業，有負國人期待，非常不該。

蘇揆指出，此次事件凸顯即使電力備轉容量足夠，卻存在電網韌性不足問題，應從各方面檢討防錯機制的有效性，以及建立整體的風險管理系統，以強化電網的韌性；做法可朝在台電的管理組織上，研議增設風險管理的專責單位，並提高電網管理的層級，且應給予足夠人力物力，期能徹底發掘系統性風險，落實各項風險控管措施。

關於人事去留，羅秉成表示，王美花7日再次向蘇揆表達願負政治責任之意，但蘇揆認為，王近年來戮力規畫執行包括能源轉型、3接工程、抗旱整備及應變、班班有冷氣、台商回台投資 ，以及國際經貿談判布局等重大政策，方方面面都盡心盡力，非常辛苦，且著有成績；此次事件調查也顯示，是第一線人員的技術操作錯誤及監督不周所致，經濟部長之於台電雖有督導之責，不過現階段更重要的任務是盡速盤整及加強全國電網韌性的改革工作。

蘇揆特別責成王美花務必於6個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫，包括推動分散式電網建設，使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，不再重蹈覆轍。

國民黨 文傳會副主委林家興表示，蘇貞昌從4日就避談王美花「自請處分」一案，果不其然，檢討報告出爐，台電基層再度背黑鍋，讓人不禁感嘆，蔡政府的政務官真好當，「有關係就沒關係」，即便斷電造成民間損失超過百億，大部長都不需負政治責任。