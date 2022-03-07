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台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

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台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

記者黃仲明／桃園機場報導
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影

台灣邊境管制措施7日起鬆綁，開放非本國籍商務人士赴台，並將入境檢疫天數縮短至10天，機組員檢疫措施也同步放寬。桃園國際機場過去半個月，每天入境旅客數的區間約在600～1600，措施放寬首日，桃園機場相關的檢疫沒有影響，作業方式和以往相同，入境旅客預報數為1700餘人次，人數並無明顯增加。

根據桃園國際機場航班運量整點人數預報表統計，7日的入境旅客預報數為1700餘人次，台灣時間8日為1800餘人次，不知是否受到邊境管制放寬影響，9日預報數明顯增加，達到2400餘人次，但實際報到搭機旅客數仍待確認。

3月7日起縮短入境檢疫政策，從現行14+7縮減為10＋7，居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及5次快篩；另同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由我國邀請單位申請入境。

外籍商務人士申請入境部分，必須先去台灣駐外館處申請商務的特別入境許可(簽證)，中港澳必須先向移民署申請入台證，航空公司地勤人員會在旅客辦理報到手續時檢查、確認是否已經取得特別入境許可或入台證。

機組員部分，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定，未接種疫苗追加劑或已接種追加劑但未滿14天者，採5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理。短程航班部分，已接種疫苗追加劑且滿14天者，調降為7天自我健康監測及兩次PCR，期間增加一次快篩。未接種疫苗追加劑或已接種追加劑但未滿14天者，維持7天自主健康管理。

依照現行規定，旅客入境時需在線上填寫電子入境檢疫系統，再由機場檢疫人員審核相關資料，完成健康宣告及深喉唾液採檢後，才能搭乘防疫車輛前往居家檢疫。

長程航班及東南亞航班旅客，仍於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗。旅客檢驗結果為陰性者可依正常程序辦理通關入境，搭乘防疫車輛前往檢疫場所隔離；檢驗結果為陽性者，由桃園機場CIQS人員於機坪完成證照查驗後，由空側後送至指定醫院或集中檢疫所、加強版防疫旅宿。

台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫...
台灣機組員檢疫規定也同步鬆綁，長程航班機組員若完整接種三劑疫苗，採「5+5」檢疫規定。圖為檢疫人員檢視組員資料。記者黃仲明／攝影
一名旅客抱著神像入境，台灣疾管署協勤人員上前協助。記者黃仲明／攝影
一名旅客抱著神像入境，台灣疾管署協勤人員上前協助。記者黃仲明／攝影
台灣疾管署協勤人員協助入境旅客填寫電子入境檢疫系統。記者黃仲明／攝影
台灣疾管署協勤人員協助入境旅客填寫電子入境檢疫系統。記者黃仲明／攝影
台灣3月7日起縮短入境檢疫政策，從現行14+7縮減為10居家檢疫＋7天自主健康管...
台灣3月7日起縮短入境檢疫政策，從現行14+7縮減為10居家檢疫＋7天自主健康管理。記者黃仲明／攝影
台灣疾管署協勤人員協助入境旅客填寫電子入境檢疫系統。記者黃仲明／攝影
台灣疾管署協勤人員協助入境旅客填寫電子入境檢疫系統。記者黃仲明／攝影

機場 疫苗 防疫

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