王毅說「台灣是內政」與烏克蘭有別 陸委會批定位錯誤

大陸委員會7日晚間，回應中共外長王毅對台灣和烏克蘭問題比較，以及兩岸關係的說法。圖／記者陳政錄攝影

中國外交部長王毅 7日在兩會期間召開記者會，指稱「台灣問題完全是中國的內政」，所以跟烏克蘭 問題沒有可比性。對此，陸委會晚間聲明指出，反對中共 外長對台錯誤定位的說法，強調兩岸互不隸屬是客觀事實，並指台灣將堅定捍衛主權、與友好國家合作，抵禦專制政權的脅迫與擴張。

陸委會表示，台灣反對中共外長（王毅）對台錯誤定位的說法。聲明稱，「中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國一部分，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣的未來更無中共置喙餘地。」

陸委會認為，北京當局不斷以武力恫嚇、外交打壓、統戰滲透等手段，企圖強加政治框架、侵犯台灣，這才是造成台海緊張、危害國際秩序根源，也正說明其何以不願譴責俄方的侵略行徑。

陸委會還說，台灣具地緣政治及全球供應鏈關鍵地位、位處堅守民主的最前線，是區域和平的穩定力量。台灣人民將堅定團結捍衛國家主權，持續與友好國家深化合作，共同抵禦專制政權的脅迫與擴張。

面對當前複雜情勢，陸委會說，呼籲中共認清現實、反思自省、放棄強制主張作為，並承擔國際應盡責任，才有助化解分歧，促進台海及區域和平穩定。

中國全國兩會（政協、人大）正在召開，王毅7日舉行國際記者會，彭博社提問問及台灣問題和烏克蘭問題異同，以及如何看待台海衝突可能性。

王毅回應稱，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性。「最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。」

王毅還說，台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，以及美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展。