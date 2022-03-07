我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

王毅說「台灣是內政」與烏克蘭有別 陸委會批定位錯誤

記者陳政錄／即時報導
大陸委員會7日晚間，回應中共外長王毅對台灣和烏克蘭問題比較，以及兩岸關係的說法。圖／記者陳政錄攝影
大陸委員會7日晚間，回應中共外長王毅對台灣和烏克蘭問題比較，以及兩岸關係的說法。圖／記者陳政錄攝影

中國外交部長王毅7日在兩會期間召開記者會，指稱「台灣問題完全是中國的內政」，所以跟烏克蘭問題沒有可比性。對此，陸委會晚間聲明指出，反對中共外長對台錯誤定位的說法，強調兩岸互不隸屬是客觀事實，並指台灣將堅定捍衛主權、與友好國家合作，抵禦專制政權的脅迫與擴張。

陸委會表示，台灣反對中共外長（王毅）對台錯誤定位的說法。聲明稱，「中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國一部分，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣的未來更無中共置喙餘地。」

陸委會認為，北京當局不斷以武力恫嚇、外交打壓、統戰滲透等手段，企圖強加政治框架、侵犯台灣，這才是造成台海緊張、危害國際秩序根源，也正說明其何以不願譴責俄方的侵略行徑。

陸委會還說，台灣具地緣政治及全球供應鏈關鍵地位、位處堅守民主的最前線，是區域和平的穩定力量。台灣人民將堅定團結捍衛國家主權，持續與友好國家深化合作，共同抵禦專制政權的脅迫與擴張。

面對當前複雜情勢，陸委會說，呼籲中共認清現實、反思自省、放棄強制主張作為，並承擔國際應盡責任，才有助化解分歧，促進台海及區域和平穩定。

中國全國兩會（政協、人大）正在召開，王毅7日舉行國際記者會，彭博社提問問及台灣問題和烏克蘭問題異同，以及如何看待台海衝突可能性。

王毅回應稱，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性。「最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。」

王毅還說，台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，以及美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展。

王毅 烏克蘭 中共

上一則

把別人名字「龍」寫成「膿」 台灣法官判有罪

延伸閱讀

王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋
中國外長表態 王毅：台灣問題與烏克蘭「沒有可比性」

中國外長表態 王毅：台灣問題與烏克蘭「沒有可比性」
布林肯再呼籲北京：公開譴責俄羅斯

布林肯再呼籲北京：公開譴責俄羅斯
布林肯通話王毅談烏克蘭：全球在看誰支持自由與主權

布林肯通話王毅談烏克蘭：全球在看誰支持自由與主權

熱門新聞

美國前國務卿龐培歐訪台。本報資料照，記者曾吉松／攝影

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

2022-03-04 12:52
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
國民黨中常委改選，立委傅崐萁獲得最高票。（本報資料照片）

國民黨中常委選舉 主席人馬潰敗 換票聯盟大獲全勝

2022-03-06 02:26
新台幣揮別強勢格局，28元將成新常態。（本報系資料照片）

新台幣匯率 28元將成新常態 「最強亞幣」弱了

2022-03-05 21:40
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄