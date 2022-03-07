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王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

把別人名字「龍」寫成「膿」 台灣法官判有罪

記者王聖藜／台北報導
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

台灣男子周錦文不滿社區管理委員葉國龍催討管理費，在社區電梯旁布告欄貼公告，故意將葉國龍的姓名繕打為「葉國膿」，挨告公然侮辱罪，台北地方法院審理，判周拘役30日，得易科罰金3萬元(新台幣，約1063美元)。可上訴。

周辯稱，他只是無心誤植葉的姓名，不過，法官認為，「龍」與「膿」的繕打輸入鍵不相同，沒有誤植的理由，周辯詞不可採，有侮辱葉的犯意。

2021年4月19日，周因不滿葉國龍催討管理費，在台北市成功國宅社區電梯旁的布告欄，張貼所繕打之公告，並將葉國龍的「龍」繕打改為「膿」，葉提告，周被訴。

法院開庭，周承認繕打「葉國膿」的公告張貼，否認犯罪，法官審理認為，周刻意將葉的姓名繕打為「葉國膿」，屬情緒性人身攻擊，使葉難堪，逾越表達意見的合理範圍。

法官認為，周主觀對葉有侮辱犯意，在布告欄張貼「葉國膿」的公告，使多數住戶得以共見共聞，該當公然要件，縱然周辯稱公告內容可受公評，還是無礙犯行成立。

判決說，周將他人名字中的「龍」繕打成「膿」，犯後矯飾犯行、態度惡劣，未與葉和解，考量葉建議從重量刑，判拘役30日。

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