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台中大火6死6傷 住戶窗台求援

記者陳宏睿、陳秋雲、黃寅／台中報導
台中市興中街一棟七層樓住宅發生火警，火勢疑從一樓往上竄迅速延燒，消防隊滅火後逐層搜索，全案目前已造成六死六傷。記者陳宏睿／攝影
台中市興中街一棟七層樓住宅發生火警，火勢疑從一樓往上竄迅速延燒，消防隊滅火後逐層搜索，全案目前已造成六死六傷。記者陳宏睿／攝影

台灣台中市興中街一棟七層樓住宅台灣時間6日下午發生火警，火勢疑從一樓往上迅速竄燒，多名住戶受困，其中三人攀爬在六樓窗台外待援，一人不堪高溫墜樓，幸跌落轎車上獲救；消防隊全力搶救，至當地深夜確定有六人死亡，另有六人受傷送醫；火場一樓堆積大批雜物，是否起火點或因此助長火勢，還要調查。

台中市長盧秀燕晚間趕往現場了解慰問，指示消防員持續搜查，不放過任何角落；她說29名住戶目前無家可歸，由區公所安置在飯店，市府會全力協助死者善後事宜，照顧傷者。

該住宅大樓台灣時間6日下午4時許起火，現場冒出大量火煙，中區柳川里長蔡翠碧的辦公室就在50公尺外，聽到住戶喊「失火、救人啊」，跑出查看，發現大樓一樓處已起火燃燒。

由於火勢濃煙竄燒迅速，屋內許多人受困，六樓三名住戶攀爬在窗台外求救，險象環生，其中50歲袁姓男子疑不堪濃煙、高溫從高處墜落，掉在停在一樓轎車上，靠轎車緩衝墜落力道，送醫僅腰椎與顏面受傷，無生命危險；另外47歲余姓女子與50歲陳姓男子站在六樓窗台外，堅持到消防隊雲梯車救下，僅輕微嗆傷，但嚴重受到驚嚇。

消防局另從一樓救出邱姓、鄧姓男子，電梯內救出69歲莊姓婦人，三人分有撕裂傷、嗆傷等，送醫治療，頂樓救出廿五歲薛姓男子無礙，但三樓66歲廖姓婦人在晚間7時許被救出無生命跡象，送醫不治。

消防員隨後逐層搜索，晚間8時許又在五樓房間內找到二人，六樓樓梯間尋獲一具屍體，七樓找到一人，八樓也有一人，五人皆已死亡；由於火場通道受阻，消防員最後靠破壞鐵窗，利用雲梯車搬運才送出。

地方人士說，起火大樓的前身為印象大飯店，是卅五年的老屋，飯店歇業後變成便宜套房，改建成41間套房，每間租金5000至7000元(新台幣，約178至249美元)。

中區柳川里長蔡翠碧說，起火民宅由莊婦和妹妹經營出租套房，已住好幾年，頂樓為鐵皮加蓋，很多承租戶都曾申請過低收入戶；莊婦常撿資源回收物，有公共危險疑慮，多次遭清潔隊強制清除，莊婦還曾為此狀告區公所。

高溫 低收入 租金

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