新台幣匯率 28元將成新常態 「最強亞幣」弱了

新台幣揮別強勢格局，28元將成新常態。（本報系資料照片）

俄烏戰爭開打後，新台幣匯率 如同跳水般直接摜破28元整數大關，一度淪為最弱亞幣，近日續呈偏弱整理。專家直言，美元供需失衡的情況不再復見，又有俄烏戰事干擾市場信心，匯價將漸漸揮別強勢格局，步入28元的新常態。

2020年COVID-19疫情爆發以來，台灣因防疫有成，又挾帶出口暢旺、台股強勁上漲等優勢，新台幣匯率的強勢格局就此展開，2020年全年強漲1.598元，升幅達5.6%，2021年依舊氣勢如虹，全年升值8.18角或2.95%，坐穩「最強亞幣」的稱號。

短短2年多的時間，新台幣匯率一路從30元挺進至27元，2022年農曆年前，更頻繁上演股匯雙漲的戲碼，新台幣匯率盤中一度進逼27.5元價位。

不過1月下旬開始，風向漸漸轉變，先是美國科技股重摔，而後又遇到俄羅斯與烏克蘭地緣政治緊張情勢升溫，新台幣匯率陷入區間整理；2月24日，俄羅斯向烏克蘭發動攻勢，正式點燃戰火，不只國際股市嚇跌，在外資大舉出逃的情況下，當天新台幣匯率跟著重摔，直接跌破28元整數關卡。

「戰事撲朔迷離，股市風險比較大，外資持續減碼的狀況短期不容易改變」，台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，外資因為俄烏戰事，操作偏向保守，可以預期新台幣會慢慢揮別強勢格局，回到合理價位。

陳有忠進一步指出，受惠於台灣出口暢旺，出口商拋匯替台幣帶來支撐力道，同時美元買盤空虛，造就過去兩年新台幣強勢格局，如今已經鬆動。

他進一步表示，先前疫情造成新台幣匯市的美元供需嚴重扭曲，「美元3大買方需求不見」，原本市場有3大買方需求，一是海外投資，這部分又以保險業金額最大，二是油款，三則是旅遊、經商、遊學等美元需求。

3大買方需求當中的前2點已於去年下半年慢慢改善，陳有忠表示，隨著美債殖利率往上走，保險業重啟海外布局，而國際油價攀揚，也讓購入油款的美元需求放大；只剩旅遊、經商、遊學因台灣尚未開放邊境 管制，供需沒有完全恢復，但各國多採取與病毒共存的方式，台灣打開邊境是早晚的事，邊境一開放，可以預期台幣貶值速度將會加快。

匯銀人士也持同樣看法，認為美元需求漸漸回籠，近期俄烏戰事對比兩岸關係又有高度相似性，導致外資持續賣超台股並匯出，「還沒有到潰逃的程度，但資金撤出確實造成台幣比較明顯的貶幅」。

匯銀人士預估，隨著美元需求逐步回溫，新台幣匯率將揮別強勢格局，續向28.5元靠攏；但從長期趨勢來看，新台幣匯率也僅是回到1年多前的價位，新台幣匯價不再強勢，但也不至於轉為弱勢格局。

外匯專家李其展則表示，新台幣匯率續於28元附近偏弱震盪，但還落在去年4月以來的盤整區間，沒有形成新的趨勢；接下來可以觀察兩大指標，一是台股走勢及外資動向，外資若持續撤出，恐加劇台幣的貶值壓力，二是美國升息 後的美元走勢。

美國聯邦準備理事會（Fed）將於3月升息，市場預測升息幅度為1碼。李其展分析，升息理應支持美元走強，但就過去經驗來看，也曾發生升息後利多出盡，美元回檔修正的情況。

李其展認為，若新台幣匯率沒有貶破28.2元，可以推測只是受到短期消息面利空影響；但若美國聯準會升息後，美元續漲，台幣貶破28.2元，很可能就此發動新的趨勢，新台幣匯價轉向走貶，往28.6元價位測試。