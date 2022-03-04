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戰事壓過就業 道指連跌四周

台灣大停電 蔡英文道歉 蘇貞昌將提報告究責

記者蔡晉宇、周志豪、王昭月／連線報導
台電興達電廠造成3日全台大停電，現場仍可看出圖中因斷電起火燒毀的破洞。記者劉學聖／攝影
台電興達電廠造成3日全台大停電，現場仍可看出圖中因斷電起火燒毀的破洞。記者劉學聖／攝影

全台灣大停電引爆民怨，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌4日雙雙向國人致歉。蔡總統指出，一個操作疏失造成全國性衝擊，非常不應該，這次事件凸顯國家電力輸送和基礎設施韌性的問題。朝野立委決議3月31日前由蘇貞昌率同相關部會首長，提出專案報告並備詢。

企業促重新檢視能源政策

由於此次停電對產業造成嚴重損失，包括鴻海集團創辦人郭台銘、全國商總主席賴正鎰等企業界人士，4日都發聲要求政府重新評估、檢視能源政策。

國民黨團總召曾銘宗表示，能源政策牽涉到全體國民生活、產業發展與國安問題，民進黨政府施政無方才導致全台再一次大停電，除希望蘇貞昌提出檢討報告，黨團堅持人員責任也要追究，賠償民眾損失。

台經部將督導強化防呆機制

蔡英文總統4日為停電事件南下視察興達電廠時，對這次停電時間較長造成民眾不便表達歉意，她說，國安團隊針對各項關鍵基礎檢討一段時間，面對興達電廠事件更提醒電網分散性的目標，應對既有電網進行總體檢，加速規畫調整，達到分散性電網的目標；經濟部也要督導台電檢討防護系統、強化防呆機制，人員的訓練及電廠運作的安全，也加速電力相關基礎設施的改善，政府會承擔起責任。

蔡英文總統4日南下興達電廠，臉色沉重看著經濟部提出的報告。記者劉學聖／攝影
蔡英文總統4日南下興達電廠，臉色沉重看著經濟部提出的報告。記者劉學聖／攝影

立法院院會4日邀請蘇貞昌進行施政方針報告並備詢。針對4日全台大停電事件，國民黨團4日場內、場外齊發，立委林為洲領銜到經濟部外發放303塊雞排，諷刺經濟部長王美花曾承諾缺電要請雞排卻未果。立院議場內更準備「美花牌欠電雞排」遞向王美花，並喊出「王美花下台負責、蘇貞昌道歉、台電賠償全額損失」，議事一度停擺。

蘇貞昌：絕不護短、內閣不改組

蘇貞昌4日在立法院再度向全國受影響的民眾、產業致歉。蘇貞昌表示，已要求嚴查嚴辦這次事故，經濟部須在3天內提出完整的調查報告，待調查報告出爐後將究責相關人員，絕不護短。不過蘇在施政總質詢回覆立委提問時也說，會追其原因、究其責任，但內閣目前沒有要改組。

蘇貞昌在施政報告時表示，台電公司初步調查研判，這次事故是興達電廠歲修期間，開關場處理過程有操作人為疏失。該事故凸顯台灣長年電網韌性不足，政府會加速改善系統，加強管理電網風險。

電廠人員：講操作錯誤沉重

對於政府目前把事故原因劍指台電興達電廠值班主任操作錯誤，興達電廠內部人員說，講操作錯誤比較沉重，這是開關場首次遇到的狀況，更該檢討防呆機制是否完備。

還原興達電廠故障瞬間 製表／陳玫伶
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國民黨 蔡英文 郭台銘

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