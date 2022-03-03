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龐培歐訪台非為保台？台駐美處電報指向商業考量

記者周志豪／台北報導
美國前國務卿龐培歐。（美聯社）
美國前國務卿龐培歐。（美聯社）

俄烏戰爭開打，兩岸再陷緊張。繼美國總統拜登特使團旋風訪台，美國前國務卿龐培歐接力抵台，被蔡政府解讀要強化台美友好關係。但知情人士透露提供駐美代表處電報，指稱龐此行是為爭取退撫基金、勞退基金投資其有關的Anarock公司；抗中挺台是假，來台侵吞退撫與勞保基金當「政治保護費」才是目的。

駐美代表處表示，龐培歐卸任後期盼有機會訪台，此行重點在了解政府立場並與民間互動；政府鼓勵國際投資與合作，外館工作其中一項就是向國內呈報相關合作機會；據了解，龐培歐此行並無相關投資公司隨行，政府並未規畫任何投資交易。

其實，龐培歐此次亞洲行早傳出有「商業考量」，駐美代表處該封於去年8月2日發給外交部的電報，相當程度坐實傳言。

根據駐美代表處該封電報指出，龐培歐去年7月8日即率Anarock公司投資長Gino Ramadi到雙橡園拜會駐美代表蕭美琴，會談過程，Ramadi也提到該公司盼與台方建立投資夥伴關係的構想。

電報中也提到，Ramadi於去年7月19日再與駐美代表處經濟組及紐約金管會同仁進行視訊會議，更具體說明盼台方引介公、私部門資金參與的投資計畫。會中即提到，龐培歐「有意於數月後訪台」，盼訪台前相關投資合作能取得具體進展。

電報指出，Anarock公司邀我參與的投資計畫涵蓋貨運航空、全球冷鏈設施網路、美國住宅房地產房屋權益、航空租賃業務、社區協會管理營運商、房屋貸款保險、濱海住宅發展／船屋、印度信用卡合作／數位銀行與渦輪引擎製造等9項。

電報中也記錄，Ramadi盼台方協助引介之潛在投資夥伴，包括公部門的退撫基金與勞退基金，以及私部門的創投基金與企業（如金融、保險、財務投資公司）等，還聲稱不同投資計畫可與不同投資夥伴合作。

電報中補充，Ramadi盼台方協助安排與台公、私部門潛在投資人視訊會議，並再強調，龐培歐對本案甚為重視，盼未來訪台時可與潛在合作夥伴進一步洽談。Ramadi還告知，龐培歐是Anarock公司資深顧問、未來的董事會主席。

駐美代表處在電報中建議，鑑於龐培歐甚為友台，且頗具政治影響力與潛力，有必要與他維持良好互動關係，盼外交部將本案轉洽政府相關機關，研議配合安排相關視訊會議，亦可考慮向該公司說明台灣具投資潛力的基礎建設或創投計畫。

據了解，外交部接獲駐美代表處電報後，已函請勞動部、銓敘部、中央銀行、金管會、經濟部與國發會就我國基金與外國基金合作的法規與可能類型提供意見。

知情人士表示，龐培歐此次來台並非為保台、挺台，而是要親自牽線當監軍，確保退撫基金、勞保基金與政府安排私部門基金及企業，對Anarock公司注資，質疑蔡政府作法，無異於是把軍公教退撫基金與勞保基金當政治保護費。

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