賴清德宴請龐培歐準備鳳梨乾 席間聊到習近平

台副總統賴清德（右）今天在圓山飯店宴請美國前國務卿龐培歐。圖／取自賴清德臉書

美國前國務卿龐培台灣時間今晚參加台副總統賴清德 在圓山飯店作東的晚宴，從6時30分到8時30分，相談甚歡2小時。與會的民進黨立委羅致政表示，今晚氣氛非常好，話題很廣，從選舉、兩岸局勢到烏克蘭局勢，他也透露，在席間，龐培歐 分享了對於中國國家主席習近平的看法。大合照時，所有人都戴上台美友好口罩，上面寫著「堅若磐石」。

賴清德在臉書上表示，今天他特別準備龐培歐思念的台灣鳳梨乾和佳餚迎賓，這是台灣人的好客，也是對這位敢言、真誠的國際友人，發自內心的感佩及歡迎。

美國前國務卿龐培歐曾在推特曬出邊下西洋棋、邊吃台灣鳳梨乾的照片，挺台立場表露無遺。（取材自推特）

賴清德說，西點軍校出身的龐培歐，過去曾大力推動台美兩國在國防安全、民主人權、經貿、科技及教育等領域的合作，不只撤銷台美來往限制，也對強化台灣安全、建立雙邊機制提供實質幫助。台美都共享民主自由對人權的普世價值，期盼與理念相同、價值相近的國際友人，能有更頻繁、密切的長期合作，讓彼此友誼更加深厚。

今天與會者包括台積電 創辦人張忠謀及張淑芬夫婦、欣陸控股公司董事長殷琪、外交部長吳釗燮及身兼民進黨國際部主任的羅致政。羅致政表示，席間龐培歐讚賞台灣民主活力及民間的志工義工精神，也肯定台灣在經濟及科技的實力。

羅致政表示，龐培歐提到台灣科技實力時，談到中國用各種方式取得西方及先進國家的科技等，對此提出憂慮，龐培歐也讚賞及感謝張忠謀到場分享相關經驗。

羅致政說，兩岸部分，龐培歐提到如何看待習近平個人及兩岸局勢發展，龐培歐對於中國崛起及中國對西方世界、對台灣的威脅，都非常關心。他自己也與龐培歐交換意見，提到中國影響力，也提到西方國家及民主國家如何採取必要作為，來反應這種影響力作戰。

羅致政也提到，比較有趣的是，用餐過程中，剛好101大樓打出歡迎龐培歐的燈光，在場人士立刻將照片與龐培歐分享，還告訴龐培歐，圓山飯店看得到101，龐培歐很高興台灣的熱情歡迎。

羅致政指出，在介紹張忠謀夫人張淑芬時，大家提到張淑芬擔任台積電慈善基金會董事長，龐培歐及夫人對於這個議題非常感興趣，龐培歐很讚賞台灣在民主及人權各方面的表現，也讚賞台灣志工精神，尤其在國內外重要危機時，台灣也在這方面展現實力。吳釗燮也提到外交部日前公布由賑災基金會設立的援助烏克蘭捐款專戶，相信台灣人民會展現實力。