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興達電廠事故全台549萬戶大停電 府院致歉

中央社台北3日電
台電興達電廠開關場昨天突發事故，導致南部地區電力供需失衡。圖為高雄興達發電廠外觀。圖／中央社
台電興達電廠開關場昨天突發事故，導致南部地區電力供需失衡。圖為高雄興達發電廠外觀。圖／中央社

興達電廠開關場事故釀大停電，波及全台共549萬戶，經濟部初判此事故為人為疏失，部長王美花自請處分、台電董事長楊偉甫與總經理鍾炳利也請辭以示負責。總統府、行政院第一時間致歉，總統蔡英文明天將親赴興達電廠視察。

台電提出賠償方案，工業、民生用戶電費將打95折、若停電達6小時為9折。經濟部將於3天提出檢討報告。

上午9時7分，因興達電廠開關場事故，龍崎超高壓變電所南機組跳脫，全台電網瞬間失去1050萬瓩電力，相當於1/3供電能力，同時引發中北部地區低頻卸載，全台總停電戶數約549萬戶。

王美花表示，這起事故主因是興達電廠大修後測試階段，台電員工並未按照程序操作引起跳脫，影響龍崎超高壓變電所的跳脫事件。

台電補充，昨天工作人員發現，編號3540開關存在水氣，因此將開關內的絕緣氣體六氟化硫抽離進行檢查；但今天人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組全數跳脫。

各縣市災情頻傳，南部地區尤為嚴重，不僅停電還停水，民眾哀鴻遍野；根據台水資料，全台134萬戶一度停水，範圍包含高雄市全區、基隆、桃園、新竹、苗栗、台南、屏東等，高雄則是停水重災區。

電影響核電廠運作，產業園區也無法倖免，不少工廠產線一度停擺，經濟部工業局指出，全台62座工業區中，有48座受波及，科技產業園區共521家廠商停電。由於影響產業民生甚鉅。

事發後，水力機組已啟動發電，成為關鍵救兵，另有汽電共生、需量反應等措施支援；南部各電廠巡檢完畢已陸續啟動併聯，包括南部電廠2、3號機、興達電廠燃氣1至4號機的氣渦輪機、嘉惠電廠一、二期、豐德1、2號機、麥寮電廠1號機等機組。

不過，由於燃煤機組併聯至滿載需5、6小時，雲林、嘉義、台南與高雄等部分地區進入停電狀況，台電表示，晚間9時31分民生用電全部復電，也保證明天供電無虞。

王美花強調，這起事故並非缺電，而是人為疏失造成電力受損，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利提出請辭負責，自己也向行政院長蘇貞昌自請處分，目前院長指示先解決供電問題、事情釐清。經濟部會在3天提出書面檢討報告。

全台3日上午無預警大範圍停電，各縣市災情頻傳，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場...
全台3日上午無預警大範圍停電，各縣市災情頻傳，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成500萬戶受到影響。圖為高雄興達發電廠鳥瞰圖。（民眾提供）中央社

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