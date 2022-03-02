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台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 搶修中

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全台大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

台灣新聞組／即時報導
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

全台各地早上9時許紛紛傳出停電，從北到南幾乎無一倖免，許多民眾上班路上沒有紅綠燈，或是差點被關在電梯，多處工廠也傳生產線停擺。台電證實是3日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

台電指出，事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前各電廠陸續恢復回復供電。

全台上午9時左右，出現大規模停電，包括興達、大林與南部等大型火力機組全數停機，核三廠兩部機組跳脫，等於中部以南的大型機組全數暫停發電，規模之大，是1999年921大地震以來首見。

台電說明表示，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中。

台鐵也全線停止，台南火車站表示，目前全線暫停，列車都在線上等待復電中，只要來電就會馬上恢復行駛。

消防署也表示，目前全台已接獲上百件電梯受困案件，全台各地消防分隊派員搶救中。還有民眾驚呼「是要打仗了嗎？這樣是要怎麼打仗！」

對此，台南市議員蔡育輝批，不是說不缺電嗎？早上臨時大停電，民眾被困電梯、工廠作業整個深受影響、有的電腦處理公務到一半資料全沒了，受到極大影響，他的服務處也接到極多的反映，都在問怎麼會停電了？盛夏來臨時該怎麼辦？

全台大停電造成多處紅綠燈不亮。(記者杜建重/攝影)
全台大停電造成多處紅綠燈不亮。(記者杜建重/攝影)

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