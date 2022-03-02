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穆倫團見蔡賴蘇 聚焦台海 強調「美堅定維持承諾」

記者張加、丘采薇、洪哲政、劉宛琳、侯俐安／台北3日電
蔡英文總統2日晚宴請美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的訪台代表團，台美雙方皆戴上「與烏克蘭同在」口罩合影。（取材自臉書）
蔡英文總統2日晚宴請美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的訪台代表團，台美雙方皆戴上「與烏克蘭同在」口罩合影。（取材自臉書）

美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，雙方昨會晤聚焦台海和區域安全威脅。蔡英文總統表示，台灣期待與美國區域各方更緊密合作，共同壓制各種型態及可能衝擊安全的單邊行為，維持區域和平穩定。

穆倫代表團昨會見蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、國民黨主席朱立倫等人。

穆倫昨會晤蔡英文時強調「美國堅定維持承諾」，穆倫說，這次率團前來台灣，對美台重要夥伴關係表達支持，在美國，這股支持的力量不斷延續且增長。這次訪問台灣的時間點，正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻。

他也說，正如拜登所言，民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例。現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

蔡英文則說，台灣投入更多努力來守護國家，包括發展自主國防，強化不對稱戰力，並防範認知作戰分化。

穆倫團與蔡英文會面後，也與賴清德閉門會談；賴提到，美國在印太地區與日本、澳洲、印度共同合作，形成四方安全對話，穩定印太的和平與發展，他希望未來台灣可以加入共同運作，維持區域的和平並做出貢獻。穆倫則說，代表團將把賴的意見帶回華府討論。

據了解，賴清德昨連續參與兩場閉門會談，先陪同蔡英文會談，接著又自己與訪團交換意見，賴也在會談中推崇蔡的路線與領導。

穆倫晤朱談徵兵

 

穆倫團昨在下榻飯店會晤朱立倫，朱立倫會後受訪說，雙方就台灣國防、區域戰略等交換意見。

與會人士透露，朱立倫也與美方談到徵兵制，他表示，對於兵役法跟後備軍人條例的修正，國民黨立法院黨團已提出作為最優先法案；朱也提到未來訪美行程，稱老朋友都很歡迎他訪華府，「我們以後在華府見」。

據了解，國民黨周一收到代表團來訪訊息後，立即要求與訪團會面，但當時AIT並未安排，後來是蔡英文總統「點頭」，AIT才著手安排。

另外，政大國關中心兼任研究員嚴震生認為，拜登派團來台有兩層意義，一是在俄烏衝突升級之際，安撫各界；另一方面，派人在龐培歐來台前訪問，可以避免龐培歐亂發言刺激北京，也可以削弱龐培歐訪台的關注程度。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲說，台灣除感謝美方支持，也要向全世界傳遞「我們絕對不是一個安全的搭便車者」，台灣要有足夠防衛能力。

蔡英文 拜登 賴清德

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