美代表團見朱立倫 談朱未來訪美「華府見」

國民黨主席朱立倫美國總統拜登指派的資深代表團後簡短受訪。記者張加／攝影

美國總統拜登指派資深代表團訪台，今下午會晤國民黨 主席朱立倫，朱立倫會後表示，雙方就台灣國防、區域戰略等交換意見，也提到他未來訪美行程，「我們以後在華府見」。

由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的代表團昨抵台，今會晤蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國防部 長邱國正、外交部長吳釗燮等人，傍晚在萬豪酒店會晤朱立倫一行人，晚間由蔡總統設宴款待。

朱立倫、國民黨國際部主任黃介正、副主任黃裕鈞大約下午5時10分抵達台北萬豪酒店，而美國代表團所搭乘的汽車大約5時30分開進飯店停車場，朱立倫6時15分現身萬豪門口簡短受訪；雙方會談約40分鐘。

朱立倫表示，今天都是老朋友見面，大家也都關心俄烏戰爭的情況，對於未來兩岸的安全，尤其是國家的安全，台灣的國防以及區域的戰略上，交換了一些意見。

至於是否談到未來訪美行程，朱立倫回應，「也有提到一些接下來訪美的情況，每一位都非常歡迎我，很多都是老朋友，我們以後在華府見。」

國民黨文傳會主委凌濤補充表示，美國代表團規畫的過程中，主動表達希望與國民黨主席朱立倫見面會談，請美國在台協會（AIT）做相關規畫，美方與國民黨有直接溝通聯繫的管道。

美國代表團成員包括前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮 副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）、前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。