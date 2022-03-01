蔡英文接見拜登代表團 穆倫：美國堅定維持承諾

蔡英文總統（右）2日在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團。（中央社）

美國總統拜登 指派由參謀首長聯席會議前主席穆倫率團訪問台灣，今早訪團前往總統府與蔡英文總統見面，穆倫致詞時強調「美國堅定維持承諾」。穆倫說，這次率團前來，對美台重要夥伴關係表達支持，在美國，這股支持的力量不斷延續且增長。這次訪問台灣的時間點，正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻。正如拜登所言，民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭 的情勢即為一例。現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

穆倫也表示，今天能夠訪問台灣，這個世界上最具活力的民主政體之一，令他深感驕傲。他表示，台灣積極應對這個時代的主要挑戰，無論是全球性的流行疾病，抑或腐蝕人心的假訊息以及惡意影響等，台灣因應之餘都能兼顧核心民主價值。他稱讚蔡總統是一位促進人權、婦女賦權和包容性社會的全球領導者。他也說，台灣在新冠疫情大流行初期向美國人民提供援助，是美國最大的口罩捐贈者，對此美國仍深懷感激。

穆倫說，該訪團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持。維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。他希望能透過該訪團的拜會，向蔡總統和台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，「美國堅定維持承諾」。

穆倫說，4月是台灣關係法 簽署43周年紀念，拜登先前擔任聯邦參議員時也對該法投下贊成票。43年後，美國和台灣之間的合作比之往更強健、更深刻、更廣泛，美國感謝與台灣和蔡總統的夥伴關係。

蔡總統致詞時表示，上周俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多平民無辜傷亡，流離失所，嚴重危害了世界和平秩序，透過這個機會，她要告訴所有人，對於侵略行為，台灣作為國際社會的一員，除了表達嚴厲譴責，也參與了對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動，台灣對烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動，台灣所做的這一切，都堅定表達，台灣和烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，一起投入努力。

蔡總統說，「歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多威脅，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能缺席」，尤其烏克蘭人民捍衛自由民主的信念及挺身奮戰，保護自己國家的決心，讓身處民主前線的台灣人民感同身受。當前中國對台海的軍事威脅持續升高，不論是打壓台灣的國際空間，或是透過認知作戰操作錯假訊息來分化台灣內部，侵蝕台灣民主，這些動作沒有一天停止，但台灣人民從來沒有因此放棄堅持。

蔡總統說，相反地，台灣投入更多努力來守護國家，包括發展自主國防，強化不對稱戰力，並且防範認知作戰分化，讓台灣成為一個更具韌性的民主之島，「台灣要告訴全世界，我們有堅定的自我防衛決心，也會守護我們民主自由的生活方式。區域穩定安全從來不是單一國家的課題，烏克蘭危機告訴我們，民主國家間的相互合作及積極作為，至為關鍵。」

蔡總統說，面對台海和區域安全威脅，台灣期待與美國區域各方有更緊密合作，共同壓制各種型態及可能衝擊安全的單邊行為，維持區域和平穩定，她感謝拜登政府以實際行動，包括依據「台灣關係法」及「六項保證」履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衛能力，「拜登政府上任後批准兩項軍售案，以及今天各位到來，就是最明顯的例證。」

蔡總統說，上個月，拜登政府公布最新印太戰略，指台灣是印太地區重要夥伴，她要說，堅守在民主前線的台灣，不只是重要夥伴，也是最值得信賴的夥伴；擁有更多國際支持及國際參與的台灣，會更具韌性，對世界的自由和美好會有更大的貢獻。期待台美夥伴關係更加緊密，一起為印太區域和全世界和平穩定、繁榮發展做出更多貢獻。