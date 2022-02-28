拜登指派資深訪團訪台 國安高層揭來訪幕後3大意義

美國總統拜登 指派跨黨派資深代表團將於3月1至2日搭乘行政專機訪問台灣，台國安高層分析，拜登再次指派跨黨派資深代表團訪台，背後具有「三大意義」，包括展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。

台國安高層指出，首先，就台美交往模式而言，資深代表團的新互動模式「快又有效」。這次是拜登繼2021年4月派遣前聯邦參議員 陶德（Christopher Dodd, D-CT）訪團後，時隔不到一年，再次派遣資深訪團訪台，顯見拜登政府有意在既有的台美各層級對話機制之外，另以指派跨黨派卸任資深官員訪團的模式。

台國安高層說，白宮高層定期來台與台灣高層互動的模式，除了展現美國對台灣支持「堅若磐石」外，也為雙方高層建構一直接訊息傳遞的平台。舉例來說，去年陶德訪團於返美後，美國隨即研議決定捐贈台灣疫苗，隨後去年6月美國聯邦參議員訪問團訪台時，由參議員譚美（Tammy Duckworth, D-IL）正式宣布。又像是去年6月，美方決定重新恢復台美延宕多年的TIFA（貿易暨投資架構協定）會談等，顯見透過資深訪團，為台美雙方高層傳遞訊息的新互動模式，可謂溝通「快又有效」。

台國安高層也說，第二，就訪問時機而言，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。拜登政府在剛在今年2月11日發表「印太戰略（Indo-Pacific Strategy）」，再次強調美國將與地區內外的夥伴合作，維護台海的和平與穩定，支持台灣自我防禦能力。因此，該團在「印太戰略」報告發表後的半個月內即訪台，表示美國以實際行動，展現美國在印太戰略報告中所強調對台灣的重視。

台國安高層認為，國際局勢正因為烏克蘭 遭俄羅斯軍事入侵而變動複雜，台海及印太局勢也受到國際注目。近期不乏境外勢力與在地協力者操作認知作戰，將台海情勢與烏克蘭情勢進行比較，甚至操作「西方無用論」或「美國棄台論」等，台美雙方皆對此認知作戰的操作有充分掌握。

台國安高層說，但誠如美國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前接受專訪時所指出，「台灣關係法」是一獨有工具，美國與烏克蘭或其他國家並無類此工具，此亦說明美國可以多種方式支持台灣之承諾。因此，拜登政府在此時此刻，再次派遣「重量級」、「跨黨派」的訪團「搭乘專機」來台灣，就是以實際行動，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。

台國安高層也指出，第三，就訪團成員組成而言，透過重量級卸任國安高層官員訪台，傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。攤開這次訪團名單，訪團團員背景均以「國防」及「國安」為主，對國際整體外交態勢、軍事行動策略與部署，以及區域安全情勢等均有深入了解。美國顯然期盼透過此次訪問團，傳達對台海和平與安全的堅定支持。