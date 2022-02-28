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拜登指派跨黨派資深代表團3/1抵台 蔡英文3/2接見

記者丘采薇／台北報導
台總統府發言人張惇涵今晚表示，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，將於3月1至2日搭乘行政專機訪問台灣。(本報系資料照片）
台總統府發言人張惇涵今晚表示，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，將於3月1至2日搭乘行政專機訪問台灣。(本報系資料照片）

台總統府發言人張惇涵今晚表示，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團，將於3月1至2日搭乘行政專機訪問台灣，總統府表達竭誠歡迎，並向拜登總統及美國政府對台灣的堅定支持表達誠摯感謝。蔡英文總統預計將在3月2日上午於總統府接見訪團，並於當天設晚宴接待，雙方將就台美關係及國際區域局勢等各項重要議題深度交流。

張惇涵表示，此次將由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，訪團成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。訪團成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。

張惇涵表示，這是繼去年4月，拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團訪台後，時隔不到一年，即再次派遣資深訪團訪台，尤其在烏克蘭情勢嚴峻之際，更是彰顯台美關係的「堅若磐石」。

張惇涵表示，期待透過此次面對面的交流，雙方能就台美各項領域合作議題深入交換意見，持續深化台美關係的穩健發展，持續共同維護區域的和平穩定，並持續共同為全球和平繁榮貢獻良善力量。

拜登 白宮 陶德

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