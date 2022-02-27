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江啟臣：若兩岸開戰願上戰場 1996年就寫好遺書

記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委江啟臣。（本報資料照片）
國民黨立委江啟臣。（本報資料照片）

俄羅斯侵入烏克蘭，牽動起台灣「有多少人願意在戰爭爆發時上戰場」的討論。國民黨前主席、立委江啟臣今天在臉書表示，「誓死捍衛中華民國，我願意！」

江啟臣說，戰爭離他並不遠，1996年的台海飛彈危機，他就在金門兩棲部隊服役，保家衛國，「甚至遺書都寫好了」。再過幾天，他就將滿50歲且於年底除役，但他絕不會卸下保衛家園的責任，並以此為榮，「未來只要國家需要，我就願意在戰場、在任何地方，用生命捍衛中華民國」。

江啟臣說，要居安思危，保衛家園不能靠別人，提高全民憂患意識與恃吾有以待之的準備才是關鍵，因此除了強化現役軍人的戰力，他建議國防部要更務實地規劃如何讓全民備戰。與其拿掃把應戰，不如至少對後備軍人開放靶場，每年提供子彈額度，讓每個後備軍人都能自願去練習槍法。

江啟臣表示，除了強化防衛力量外，他也必須嚴正告誡，分化國人、製造內部矛盾，對國安只有百害而無一利。最近網路流傳一份民調，題目是「若台灣人民遭受軍事攻擊，願不願意承擔風險保衛家園？」綠營有心者竟聲稱國民黨支持者願意比例僅51%，民進黨支持者願意比例較高，以此批評國民黨不願捍衛家園，甚至曲解成不忠誠的政黨。

俄羅斯侵入烏克蘭，牽動起台灣「有多少人願意在戰爭爆發時上戰場」的討論。國民黨前主...
俄羅斯侵入烏克蘭，牽動起台灣「有多少人願意在戰爭爆發時上戰場」的討論。國民黨前主席、立委江啟臣今天在臉書表示，「誓死捍衛中華民國，我願意！」（取自江啟臣臉書）

江啟臣批評，這是對他個人與國民黨極大的抹黑。事實上，國民黨支持者只有2成5是不願意，而從原始民調裡，將非常不願意設為是1分、非常願意是5分的評比來看，國民黨支持者的總分也達3.43，整體落在普通與還算願意保衛家園的級距。

江啟臣表示，連有急獨背景的台獨建國聯盟所作之民調，都顯示多數國民黨支持者偏向願意保衛家園。綠營近日抹黑國民黨不願保家衛國，根本就是造謠。民進黨三不五時就批評國民黨是「中共同路人」，質疑國民黨的忠誠度，更偏激的甚至質疑中華民國的合法性，分化族群，引發國人的內部矛盾，轉移自己執政缺失的焦點。這樣的操作手法，才是在傷害台灣，削弱國家安全！

江啟臣強調，中華民國是他的國家，台灣是他的家園。過去，他曾拿起槍在前線守衛家園，未來，仍願如此。這不僅是責任，更是榮譽。

國民黨 江啟臣 中華民國

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