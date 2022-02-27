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俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

記者陳宛茜／台北報導
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

烏克蘭陷入戰爭。烏克蘭共有12名台灣留學生，台教育部表示，其中3名已於24日返台； 另9名學生，6名已搭乘撤僑巴士於26日平安抵達波蘭，另原在基輔1名學生刻正撤往安全地區、原烏東及烏南各1名留學生仍留原地。

這位從基輔撤出的台灣留學生Simon，昨已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。Simon原本和3名現已抵台的留學生一起遷往烏克蘭西部，但因資料沒備齊獨自返基輔，沒想到晚一天便風雲變色、俄烏開打。他跟著一群人坐上台灣駐波蘭辦事處的車子撤往波蘭，車窗貼上中華民國國旗，駕駛一路告訴軍方這是台灣駐波蘭辦事處的車，一路過關放行。Simon在群組上寫下感言:「所以現在要撤最好帶國旗」，以及「不要害羞地說自己是台灣大使館安排的車」。

Simon透過影片表示，撤往波蘭的路途，足足40多個小時沒有好好睡覺、洗澡。印象最深刻之處是在烏克蘭邊境，一公里的路排了十個小時，有軍人上車檢查文件，過程「又累又困又餓」、幾乎說不上話。他表示未來要走要留還不確定，認為波蘭是個安全的地方。

Simon在2017年前往烏克蘭讀航空大學，差1年就可畢業，沒想到爆發戰爭。

烏克蘭 留學生 教育部

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