中是否趁俄烏戰爭對台動作？ 邱太三：關注中各項回應

陸委會主委邱太三。記者林汪靜／攝影

俄羅斯 全面入侵烏克蘭 ，戰火越演越烈，外界關注中國是否將趁此對台動作，陸委會主委邱太三25日對此表示，正在關注中國各項回應，包括中國如何看待俄羅斯入侵烏克蘭，以及是否會對台動作，此外，政府也在對於各項民生物資做檢視準備。

邱太三25日出席香港「時代革命」電影放映活動時接受媒體訪問時表示，注意到有些人在做這些主張（即中國是否將趁此對台動作），簡單來說他們想要訴求台灣與烏克蘭情勢是否有所連動，正在關注中國各項回應：第一，中國到底如何看待俄羅斯入侵烏克蘭，「他們的立場是什麼」，邱太三說，基本上他們（中國）不敢得罪俄羅斯，基於無論是國際戰略或其他因素的考量，但也因為這樣他有矛盾或進退兩難之處，由於中國也呼籲要遵守聯合國 的精神憲章應用和平的方式解決，因此，到目前為止他對於俄羅斯入侵烏克蘭還不敢說這是違反國際法或聯合國的精神，也看出他確實有他的矛盾。

此外，這樣將給他什麼啟發轉而對台有何動作，邱太三強調，政府各單位比如說我軍方也在關注台海各項軍事情勢，目前看起來正常。

第二，是否對台動作，目前（中國）認知作戰做最多，藉這樣的機會每次把所有議題連結到台灣問題上，「強調台灣是他們領土的一部份」等，釋放許多訊息試圖做統戰或認知作戰，這之中多少夾帶錯假訊息，這也是必須關注的，邱太三強調，大概在這幾個面向上總統和（行政）院長都有特別做指示，除此之外，也在看各項民生物資的準備，不管是經濟部、農委會相關單位都有在做這方面整體情勢發展的評估。

他還提到，烏克蘭情勢確實會連動到台灣，目前民主同盟國家已經對俄羅斯提出制裁，這些不管是貿易、金融措施的制裁，「毫無問題都會連動到我們。」總統和院長上周已經做了一些討論和準備，大概會在下周二的施政總質詢做專案報告並備質詢。