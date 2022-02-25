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台陸委會主委邱太三：烏克蘭沒有辦法和台灣相比

記者林汪靜／台北即時報導
「今日烏克蘭明日台灣」論調近日沸沸揚揚，陸委會主委邱太三25日強調，烏克蘭無法和台灣比。（美聯社）
「今日烏克蘭明日台灣」論調近日沸沸揚揚，陸委會主委邱太三25日強調，烏克蘭無法和台灣比。（美聯社）

「今日烏克蘭明日台灣」的論調近日炒得沸沸揚揚，陸委會主委邱太三25日強調，就國際地緣戰略地位上來看，烏克蘭無法和台灣比，第一，台灣處於第一島鏈最重要中心點；第二，台灣在全球供應鏈無論半導體等方面都很重要；第三，台灣和烏克蘭的地理情勢不同。

邱太三25日接受媒體採訪時表示，就國際的地緣戰略地位上來看，烏克蘭沒有辦法和台灣相比，首先，台灣幾十年來都是整個民主同盟在印太的成員之一，但烏克蘭從來都不是北約成員之一，台灣在整個印太第一島鏈上是最重要的國家，如果萬一台灣失守，不是只有台灣海峽，包括整個南海戰略的局勢都會發生巨大改變。

第二，台灣GDP（國內生產毛額）位列全世界前十幾名，烏克蘭則是120幾名，更不要說台灣的供應鏈在半導體等方面在國際上是極其重要，但烏克蘭重要的部分僅為農產品、天然氣。邱太三指出，如果台灣賣不了晶片或晶片供應被迫中斷，全世界會受到很大的衝擊。

第三，烏克蘭與台灣的地理情勢不同，烏克蘭被入侵戰車就直接開進去，「但兩岸的戰爭不會有人想用戰車」，打法並不一樣，因此，綜合來看兩邊有本質上的不同。

此外，邱太三提到，在對民主自由的國際評價方面，台灣排名全球前十，但烏克蘭爭取民主自由仍在備受煎熬，台灣的表現讓國際尤其是民主同盟引以為傲，「台灣這幾年的表現確實深獲國際的肯定，也給我們很多的支持。」

烏克蘭 供應鏈 晶片

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