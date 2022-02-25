旅烏台生逃離基輔 學校來訊提2方案「祝大家好運」

俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，基輔市區滿目瘡痍。 路透

俄羅斯對烏克蘭 出兵，台灣目前仍有9名學生留在烏克蘭，其中一名台灣留學生 Simon目前正在逃往西部的撤僑巴士上，心情忐忑，稍早他也與媒體分享烏克蘭學校發給學生的訊息，內容提到，現在情況非常困難，並提出兩種選擇，其一就是離開，第二則是儲備足夠的水、食物、貨幣，訊息最後提及「祝大家好運！你們都是很棒的人」

根據教育部 駐俄羅斯代表處教育組2月24日更新目前在烏克蘭12名留學生最新狀況，其中3名已於2月24日返台、1名留在基輔、1名留在烏克蘭東部、1名在南部、6名刻正前往安全地區或國家。

其中一名台灣留學生Simon，原本原打算與3名台生一起返台，不過有文件漏拿，昨天正要返校領取，也已訂好2月28日的返台機票，結果就突然空襲警報，必須開始撤離。

Simon說，原本昨天是一行人開車，突然接到剛好有撤僑巴士，因此現在暫時在西北部羅夫諾投宿，下午已經搭上撤僑專車正前往波蘭途中，同行還有4名台灣留學生與10餘名台僑，之前沿途舟車勞頓，路上看到軍隊都會莫名害怕，心情十分忐忑。

Simon在當地時間下午兩點也收到學校訊息，內容提到現在情況非常困難，而來自執法機構熟人的內幕信息，指出（戰亂）很可能是很長一段時間，目前有兩種選擇。

其中一種是離開，「最好的—去西部，更好的—出國」，該訊息提到，現在必須這樣做。我們正在撤退，機場被轟炸，橋樑被地雷炸，車諾比（核電站）出現問題；第二種則是等待並服從我們（或不是我們）的權威，儲備水、食物、貨幣—每個人都最大限度地儲備。訊息最後則是「祝大家好運！你們都是很棒的人。」

教育部今天晚上也表示，會透過駐外組密切掌握每一位台灣在烏克蘭留學生動態，學生因戰亂返台，教育部將協請指揮中心安排學生入住集中檢疫所、若有經濟、就學需求，也會全力協助。