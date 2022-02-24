譴責俄破壞和平 台宣布對俄實施經濟制裁

外交部宣布，加入國際社會俄羅斯經濟制裁。（本報系資料照）

烏俄危機不斷升溫成為全球焦點。台總統府發言人張惇涵今天表示，關於俄羅斯 昨天片面展開軍事行動，台方嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭 主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。

張惇涵表示，仍呼籲各方恢復和平對話，理性解決爭端。而台灣作為國際社會的一員，對於有助於和平解決爭議的努力，都願意參與。張惇涵說，基於共享民主、人權、法治等普世價值，台灣也將與全球民主夥伴密切合作，參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

外交部也表示，中華民國 台灣政府嚴厲譴責俄羅斯違反「聯合國憲章」發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土，為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

外交部指出，俄羅斯此舉不僅破壞區域及全球和平與穩定，也是對以規則為基礎的國際秩序，以及維護保障各國主權與領土完整的國際法體系，構成最為嚴峻的威脅及挑戰。

外交部表示，中華民國台灣作為國際社會民主陣營的成員，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，對俄羅斯不以外交協商的和平方式解決爭議，卻選擇以強凌弱的武力威嚇手段，至表遺憾。

外交部再度呼籲，尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。台方將持續與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當的因應作為，協助烏克蘭早日遠離戰禍，恢復區域及全球的和平與穩定。