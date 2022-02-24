華府智庫學者：普亭攻烏預示威權反撲 台海開戰機率升

華府智庫學者舒曼今天刊文表示，俄羅斯總統普亭 攻打烏克蘭 ，預兆威權勢力的反撲，隨著民主盟邦處於劣勢，加上中國經濟、外交與軍事力量增長，台海開戰機率可能升高。

不顧歐美多國制裁威脅，普亭（Vladimir Putin）下令對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，引發國際撻伐。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心資深研究員舒曼（Michael Schuman）今天在「大西洋月刊」（The Atlantic）以「台灣是下一個？」為題刊文表示，普亭進攻烏克蘭代表一個新階段、新時代的到來，亦即威權侵略，但國際社會更該擔心的是中國及其領導人習近平 。

舒曼表示，沒有任何國家比中國對自由世界秩序造成更大的威脅。在許多方面，俄羅斯是個衰落的國家，缺乏支撐自身政治野心的經濟動能，反觀中國經濟、外交與軍事力量增長。「俄羅斯雖是今天頭條，但中國才會是威權運動先鋒。」

舒曼指出，習近平具民族主義狂熱，他誓言恢復中國勢力，且與中國前幾任領導人相比，習近平在處理領土爭端、美中關係與國際體制上，手段都更具侵略性。這些特質目前就已造成亞洲動盪不安，而台灣就站在脆弱的前線。

談到台灣與烏克蘭相似處，舒曼說，就像普亭無法忍受烏克蘭主權一樣，中國共產黨永遠都不會接受台灣的分離狀態（separateness of Taiwan）。取得對台灣的控制，抑或是中共嘴上常說的「重新統一」（reunification），是北京首要外交政策目標。

舒曼說，世界秩序若是威權國家愈來愈武斷，民主盟邦處於劣勢，則在台灣開戰的機率就會升高。

但舒曼強調，這不代表中國犯台威脅「迫在眉睫」（imminent）。他表示，沒有人能準確預測在普亭攻打烏國後，習近平會怎麼看待台灣，但與普亭在烏克蘭上做法不同的是，習近平沒有在台灣海峽陳兵，且習近平雖有許多缺點，但他不會蠻幹。

舒曼說：「在他（習近平）看來，中國崛起不可避免，時間站在中國這邊，他不需要追隨普亭開戰的腳步。」

話雖如此，舒曼說，普亭入侵烏克蘭仍預示威權勢力的反撲，他們相信現在是抵抗美國、重塑世界的時候。

舒曼表示，美歐雖試圖尋求共同目標，成效卻不彰。歐洲領袖口口聲聲說的「戰略自主」，看起來越來越像「戰略猶豫不決」，他們看重短期經濟與政治益處，勝過於長期戰略利益；美國則因內部政治分歧嚴重，遭外界質疑是否會持續保有決心。

他示警：「若這趨勢持續下去，中國入侵台灣的那天會更近。」