藝人隋棠揭女童遭侵犯 姑丈性侵3姪女 判14年

藝人隋棠擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，在校園宣導，遇到一名女孩遭侵犯，隋棠挺身為女孩舉發。屏東地院審理，事證明確，判這名姑丈處14年有期徒刑。圖為屏東地院外觀。(本報系資料照)

台灣藝人隋棠2020年到屏東縣Long stay，並到國小擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，為孩子們宣導性侵 害防治觀念與如何保護自己，隋棠當時在臉書 發文揭露，遇到一名女孩親揭遭侵犯。檢警介入偵辦，屏東地院審理，事證明確，這名姑丈性侵3名未成年姪女，依對未滿14歲女子犯強制猥褻、強制性交等罪，處14年有期徒刑，全案可上訴。

2020年藝人隋棠到屏東擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，宣導性侵害防治觀念與學童如何保護自己，2020年6月15日隋棠在臉書發文，宣導遇到一名女孩親揭遭叔姪侵犯。屏東縣府教育處當天兩度發聲明稿引發爭議，隋棠還一度與縣府隔空論戰，最後縣長潘孟安親上火線說明。

檢警偵辦後，屏東地院審理，全案因藝人隋棠到國小演講後，女童告訴隋棠，遭姑丈性侵，之後追查發現，女童的兩個未成年胞姐也受害。這名姑丈多次製造與三名女童獨處機會，在住處或在山上工寮，趁妻子不在時，或叫妻子去很遠地方買東西時，趁機性侵女童。

合議庭審理認為，姑丈見三名姪女年幼可欺，竟為發洩一己性慾，多次對三人強制性交、猥褻或乘機猥褻行為。導致三人內心害怕，「會做惡夢、睡覺鎖門，怕他突然出現」、「晚上關燈後會有那個畫面出來」，姑丈犯行戕害三人身心甚鉅，更連帶影響之後對人際、感情或其他親密關係建立，犯罪情節嚴重。

合議庭認為，姑丈犯後雖然坦承犯行，但竟辯稱是用手機 或金錢來交換條件等語，避重就輕、飾詞狡辯，犯後態度難認良好。判這名姑丈，依對未滿14歲女子犯強制猥褻、強制性交等罪，處14年有期徒刑，全案可上訴。