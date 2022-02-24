我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍拿下車諾比核災廠址 傳核廢料儲存設施遇襲

影／中國不撤僑 滯烏逾萬中國留學生陷恐慌 多人躲入防空洞

蔡英文現身「時代革命」紀錄片 自由民主風氣感動港人

者黃保慧／即時報導
周冠威與台灣的淵源很深。圖／Alex Chan Tsz Yuk 提供
周冠威與台灣的淵源很深。圖／Alex Chan Tsz Yuk 提供

勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片暨2021金馬影展觀眾票選獎冠軍的紀錄片「時代革命」，將在台灣正式上映，總統蔡英文更在影片中現身。導演周冠威為了想了解兩三位手足選擇到台灣生活，進而赴台灣拍攝，當時碰巧是2020年台灣總統大選期間，導演表示：「最有印象是某一晚，我跟手足去蔡英文造勢大會，手足揮動『光復香港、時代革命』旗幟，現場很多台灣人看見都對他們喊加油，跟他們打招呼、擁抱，這就是台灣人的親切。」

「時代革命」紀錄香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，片中「爭自由、爭民主」的精神，是生而為人一生必看重要作品。台南首映會有台南市長黃偉哲出席力挺，23日台北首映會，文化部部長李永得也特別前來支持觀看。本片光是在上映前就已累計超過4000人次搶先觀賞，觀眾在觀影過程無不激動熱淚，上映前所有的場次都引起全場熱烈的掌聲，直到影廳亮燈，觀眾都無法平復激動的情緒留在位置上，而電影末段以台灣總統大選所代表的華人民主希望篇章作結，更是掀起觀眾討論漣漪。

因導演周冠威跟拍幾位手足來到台灣，當時正值2020年台灣總統大選，恰好捕捉到蔡英文造勢大會現場，在廣場上擠滿支持民眾，人民可以毫無保留地展現自己的政治取向與支持態度，讓幾位香港手足親身感受到「民主自由的風氣」情緒也十分激昂，甚至許多台灣人見到他們手上的「光復香港、時代革命」旗幟，都主動示好，給予他們擁抱。

這一幕，其實並非事前刻意要拍攝的內容，但周冠威事後整理大量影片素材時，看著這些畫面，他感覺這會是這部片「很好的安排」。周冠威認為，對照香港的抗爭，走到世界之外，把台灣民主制度與自由選舉樣貌放在電影最後，是非常好的結尾。他希望這部片最後不是只剩下悲情，大家看到台灣的民主，也是辛苦很多年才獲得的果實，是很好的對照，他對此直言：「一切都需要時間，要看得夠遠，也許我們的努力沒有白費，這是一個很好的理想，台灣的總統大選能讓觀眾去思考這一點。」

周冠威與台灣的淵源也很深，他的首部長片「一個複雜的故事」和後來的「幻愛」，都在台灣完成後期製作。他不僅對台灣的民主自由風氣印象深刻，更稱讚台灣人的親切。周冠威回憶，有一次帶兒子來台灣旅行，當時兒子不到2歲，他們父子在一間咖啡廳，兒子跑去找隔壁桌的阿姨玩，有兩位小姐發現他們是香港人後，就問是不是來台灣旅行，接著問有沒有開車，導演訝異地說：「居然兩個剛認識的人，主動開車帶我們去玩，好似我的朋友一樣，還去到台中、台東各地玩，台灣對我來說是很有安全感的地方，台灣人是多麼親切啊！」

台灣自由民主風氣感動港人。圖／時代革命提供
台灣自由民主風氣感動港人。圖／時代革命提供

香港 導演

上一則

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

下一則

藝人隋棠揭女童遭侵犯 姑丈性侵3姪女 判14年

延伸閱讀

防初選內鬥 民進黨禁參選人掛與蔡賴合照

防初選內鬥 民進黨禁參選人掛與蔡賴合照
新聞評論／蔡英文快意經營派系 怎能遏阻內鬥？

新聞評論／蔡英文快意經營派系 怎能遏阻內鬥？
綠營英系擬拱陳時中選北市 陳建仁卡位2024

綠營英系擬拱陳時中選北市 陳建仁卡位2024
蔡英文曾譽阿美廚神 金鐘主持人陳耀忠強制猥褻判刑1年

蔡英文曾譽阿美廚神 金鐘主持人陳耀忠強制猥褻判刑1年

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49
烏克蘭局勢升高，傳出台灣可能祭出包括禁止輸入半導體等科技產品進入俄羅斯。歐新社

台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁？台外交部回應了

2022-02-23 11:10

超人氣

更多 >
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生

俄烏戰火時間線／俄已發動203次襲擊 烏方稱40軍10平民喪生
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」