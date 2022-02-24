蔡英文現身「時代革命」紀錄片 自由民主風氣感動港人

周冠威與台灣的淵源很深。圖／Alex Chan Tsz Yuk 提供

勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片暨2021金馬影展觀眾票選獎冠軍的紀錄片「時代革命」，將在台灣正式上映，總統蔡英文更在影片中現身。導演 周冠威為了想了解兩三位手足選擇到台灣生活，進而赴台灣拍攝，當時碰巧是2020年台灣總統大選期間，導演表示：「最有印象是某一晚，我跟手足去蔡英文造勢大會，手足揮動『光復香港 、時代革命』旗幟，現場很多台灣人看見都對他們喊加油，跟他們打招呼、擁抱，這就是台灣人的親切。」

「時代革命」紀錄香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，片中「爭自由、爭民主」的精神，是生而為人一生必看重要作品。台南首映會有台南市長黃偉哲出席力挺，23日台北首映會，文化部部長李永得也特別前來支持觀看。本片光是在上映前就已累計超過4000人次搶先觀賞，觀眾在觀影過程無不激動熱淚，上映前所有的場次都引起全場熱烈的掌聲，直到影廳亮燈，觀眾都無法平復激動的情緒留在位置上，而電影末段以台灣總統大選所代表的華人民主希望篇章作結，更是掀起觀眾討論漣漪。

因導演周冠威跟拍幾位手足來到台灣，當時正值2020年台灣總統大選，恰好捕捉到蔡英文造勢大會現場，在廣場上擠滿支持民眾，人民可以毫無保留地展現自己的政治取向與支持態度，讓幾位香港手足親身感受到「民主自由的風氣」情緒也十分激昂，甚至許多台灣人見到他們手上的「光復香港、時代革命」旗幟，都主動示好，給予他們擁抱。

這一幕，其實並非事前刻意要拍攝的內容，但周冠威事後整理大量影片素材時，看著這些畫面，他感覺這會是這部片「很好的安排」。周冠威認為，對照香港的抗爭，走到世界之外，把台灣民主制度與自由選舉樣貌放在電影最後，是非常好的結尾。他希望這部片最後不是只剩下悲情，大家看到台灣的民主，也是辛苦很多年才獲得的果實，是很好的對照，他對此直言：「一切都需要時間，要看得夠遠，也許我們的努力沒有白費，這是一個很好的理想，台灣的總統大選能讓觀眾去思考這一點。」

周冠威與台灣的淵源也很深，他的首部長片「一個複雜的故事」和後來的「幻愛」，都在台灣完成後期製作。他不僅對台灣的民主自由風氣印象深刻，更稱讚台灣人的親切。周冠威回憶，有一次帶兒子來台灣旅行，當時兒子不到2歲，他們父子在一間咖啡廳，兒子跑去找隔壁桌的阿姨玩，有兩位小姐發現他們是香港人後，就問是不是來台灣旅行，接著問有沒有開車，導演訝異地說：「居然兩個剛認識的人，主動開車帶我們去玩，好似我的朋友一樣，還去到台中、台東各地玩，台灣對我來說是很有安全感的地方，台灣人是多麼親切啊！」