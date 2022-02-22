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蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

記者呂佳蓉／台北報導
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

前國安會秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起昨天表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理與大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。他並稱，「九二共識」的時代已經過去了，它是一個「政治符號」，蔡英文總統犯最大的錯誤就是不要這個符號，但是沒提出一個新的能夠建立兩岸和緩關係的一個符號。

蘇起昨日出席「奔向戰場：危險十字路口的台灣」新書發表記者會。對於烏克蘭局勢動盪，以及美國前國務卿龐培歐來台訪問，蘇起說，龐培歐來台是給蔡英文打氣，也給自己在國內增加分量，現在共和黨是比較親台的，這次來台灣要關心中國有什麼反應。

蘇起表示，美國現處在很困難的情況，一方面要跟俄國鬥爭，一方面又要抗中，壓力非常大。這次烏東事情，他替烏克蘭感到悲傷，烏克蘭夾在兩大勢力中間，沒有好好處理好大國關係，投靠的是鬆散的一邊，但在烏克蘭旁邊的是實力更強、意志非常堅定的國家。

蘇起說，現在烏克蘭面臨國家被分裂，他替烏克蘭可惜，烏克蘭很大，可以經得起分裂。但若台灣發生這樣的情況，「我們根本無法分裂」，烏克蘭可以作為台灣的借鏡，要好好處理跟大國的關係，他對蔡英文的做法非常擔心。

「蔡有小聰明，沒有大智慧」

蘇起也說，中共總書記習近平跟俄羅斯總統普亭不太一樣，到目前為止習是非常堅定但是一步步來，不會像普亭迅雷不及掩耳。他推測，今年兩岸發生軍事衝突可能性不高，因為今年中共有廿大，但明年就很難說了，而龐培歐與蔡英文都算準這點，好像這時來可以避開風暴，但只是讓兩岸往絕路上走。蔡的作法是有小聰明，但沒有大智慧。

烏克蘭 蔡英文 龐培歐

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