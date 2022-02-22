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俄准對外用兵 路透目擊者：軍車駛向烏克蘭邊界

台國安高層：台海與烏克蘭局勢 有3大不同

記者丘采薇、張加／台北報導

俄羅斯揮軍進入烏東地區，烏克蘭產生新的變局，據了解，總統府緊盯各項動態，國安幕僚也密集交換意見。台灣國安高層22日表示，烏克蘭局勢和台海局勢本質上有「三大不同」，國家安全從來就不能寄望於侵略者善意，也不能依賴盟友無條件協助，關鍵還是為每一種想定做好準備。

俄烏局勢升溫，台外交部22日指俄羅斯片面作為破壞國際社會外交努力，危及區域和平與穩定，台方表達高度遺憾並予以譴責；外交部並再次籲請在烏克蘭的台灣僑民應優先規畫盡速離開烏克蘭。

台國安高層指出，烏克蘭局勢和台海局勢有本質上的「三大不同」：第一，地緣戰略截然不同，台灣的地緣戰略重要性高於烏克蘭。在地緣戰略上，台灣是東亞第一島鏈要衝，對美國遏制中國勢力外擴及維護印太區域軍事、商業、航路安全極具重要性。

第二，地理環境截然不同。台國安高層指出，美國對台海安全承諾明確且堅定。在地理環境上，台灣不同於烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣海峽所形成的天然屏障，共軍渡海攻台的難度已遠高於俄羅斯入侵烏克蘭。

第三，國際供應鏈重要性截然不同。台國安高層表示，台灣的經濟實力、半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位。

台國安高層也認為，值得觀察、也可以預見的是，北京方面勢必藉由烏克蘭局勢的震盪，引述俄羅斯總統普亭「不可分割」的論述，持續加強對台灣的認知作戰。

烏克蘭 俄羅斯 供應鏈

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