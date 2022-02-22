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烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

龐培歐訪台挺民主 閉門座談將邀使節政商界

中央社台北22日電
美國前國務卿龐培歐預計3月2日至5日訪台。(Getty Images)
美國前國務卿龐培歐預計3月2日至5日訪台。(Getty Images)

美國前國務卿龐培歐預計3月2日至5日訪台，除將拜會總統蔡英文等多位政要，據了解，他4日將出席遠景基金會在君悅飯店舉行的閉門座談，會中可望重申力挺台灣民主自由的立場，批判中國威脅台海和平穩定。

龐培歐（Mike Pompeo）此次是循「外交泡泡」模式訪台，享有免隔離待遇，據了解，基於防疫考量，遠景基金會籌辦的會議將採「邀請制」入場，因為座位有限，現場最多也僅能容納約150位賓客。龐培歐演講不會當場直播，但可望在會後以錄影方式放上網站，會前或會後龐培歐也將出面接受媒體採訪。

涉外人士指出，烏克蘭情勢升高，中俄聯手態勢明顯，外媒與國際都相當關注台海情勢，因此龐培歐此次演講受邀對象主要是外國駐台使節與工商企業界要角，國會部分，將安排包括執政黨、在野黨的外交委員會立委代表出席。

至於龐培歐會晤其他工商界代表，如台積電、中鋼等台灣重量級企業人士，涉外人士表示，因必須符合「外交泡泡」原則，不要有太多非必要性的公開活動或移動，也可能請相關人士在彼此行程允許的前提下，前往龐培歐下榻的飯店會面。

根據外交部公布行程，龐培歐將於3月2日到5日訪問台灣，期間將晉見蔡總統，接受副總統賴清德款宴，拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，以及接受吳釗燮款宴，並於4日出席遠景基金會座談。

涉外人士指出，龐培歐卸任後沒有官方身分，台灣方面也是由智庫遠景基金會出面邀請，因此安排過程並沒有遭遇什麼困難，不過龐培歐政治資歷豐富，他在烏克蘭危機升高之際訪台，象徵美國跨黨派對維護台灣安全的承諾都是「堅若磐石」。

龐培歐 烏克蘭 賴清德

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