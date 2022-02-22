我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回上訴 川普無法阻止白宮檔案曝光

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

遭爆瑞士存款曾逾4億 宋楚瑜：因為藍白合把我扯進去

記者張加／即時報導
親民黨宋楚瑜今晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。記者張加／攝影
親民黨宋楚瑜今晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。記者張加／攝影

親民黨主席宋楚瑜遭爆在瑞士銀行曾有約4億元（約1490萬美元）存款，疑與拉法葉案有關；宋楚瑜今晚親自澄清，表示對於在選舉期間的炒作「很不以為然」，還說「就是因為藍白合，所以把我給扯進去了」。

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）昨將瑞士信貸銀行的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見宋楚瑜，在1993至2010年間名下有逾4.15億元。民進黨台北市議員擬參選人趙怡翔表示，宋楚瑜應向國人交代存款的由來及去向。

➤➤➤宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 親民黨回應了

OCCRP網站提及「拉法葉佣金案」而引發聯想，親民黨稍早發布聲明回應，該網站提到內容完全與事實不符，甚至引用錯誤報導的內容來佐證。

宋楚瑜今晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」後受訪問回應此事；宋說，對於像這樣子在選舉期間的炒作，很不以為然，他從政以來包括在國民黨、在省政府期間，從未參與任何的拉法葉艦購買的會議、交涉，根本沒有參與過任何這些事情，怎會有所謂的莫名其妙的佣金。

宋楚瑜並表示，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉案，台灣政府有責任把誰拿了這個錢，到底怎麼發生此事，應該持續查清楚，給社會一個交代。

宋楚瑜說，在此特別要強調，他已經把事情說明了，若再有人故意或是抹黑的話，「那對不起，我一定訴諸法律」。

媒體追問到底有沒有4億元，是否在瑞士銀行開帳戶等問題，原本要上車離去的宋楚瑜回頭向記者補充一句，「連這件事情都沒有，怎麼會有這個東西？就是因為藍白合，所以把我給扯進去了。」

國民黨 民進黨 日本

上一則

學者：龐培歐與拜登不同調 台灣須謹慎回應

下一則

朱立倫說「想2024都是敗類」 趙少康:他在自清勉勵自己

延伸閱讀

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 親民黨回應了

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 親民黨回應了
巴戈頭七 郎祖筠淚吐內心愧疚 宋楚瑜也到靈堂致意

巴戈頭七 郎祖筠淚吐內心愧疚 宋楚瑜也到靈堂致意
兄弟盜領千萬存款 辯失智母同意 姊怒提告

兄弟盜領千萬存款 辯失智母同意 姊怒提告
斬3段豐富情史 54歲田麗歸隱山林樂享單身

斬3段豐富情史 54歲田麗歸隱山林樂享單身

熱門新聞

台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49

超人氣

更多 >
baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來

小學生「極簡」姓名 連名帶姓2筆畫 老師也念不出來
幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼