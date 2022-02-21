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台最新民調：福食衝擊有限 蔡英文滿意度重回五成大關

記者蔡晉宇／台北22日電
台灣民意基金會22日公布最新民調指出，蔡英文總統聲望回到闊別已久的五成大關。圖為蔡英文20日出席台灣兩大工具機展。(記者胡經周／攝影)
台灣民意基金會22日公布最新民調指出，蔡英文總統聲望回到闊別已久的五成大關。圖為蔡英文20日出席台灣兩大工具機展。(記者胡經周／攝影)

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，蔡英文總統聲望回到闊別已久的五成大關，行政院長蘇貞昌的內閣施政滿意度也達五成一。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從短期結果看， 蔡英文雖面臨「七海園區尊蔣經國」與「開放福島食品」兩爭議，但並沒有造成聲望有顯著下滑。

民調指出，蔡英文聲望，13.6%非常贊同，36.7%還算贊同，21%不太贊同，16.3% 一點也不贊同，12.4%沒意見、不知道或拒答；非常贊同加上贊同者合計達50.3%。

台灣民意基金會民調指出，蔡英文總統聲望過半滿意。(取自台灣民意基金會)
台灣民意基金會民調指出，蔡英文總統聲望過半滿意。(取自台灣民意基金會)

游盈隆表示，一個有趣的現象是，過去兩個多月在蔡英文兼民進黨主席領導下，蔡政府歷經驚天動地的四大公投戰役，接著是激烈的中二補選與罷昶投票，連戰皆捷。從表象看，蔡英文聲望應該要扶搖直上才對，但實際上並非如此，不過即便如此，當年底地方大選來臨，執政黨挾五成的總統聲望應戰，將有截然不同於2018年的選戰氛圍與效應。

蘇內閣滿意度部分，民調顯示，12.5%非常滿意，38.7%還算滿意，20.5%不太滿意，19.3%一點也不滿意， 9.1%沒意見、不知道、拒答。非常滿意加還算滿意者達51.2%。

台灣民意基金會民調指出，行政院長蘇貞昌所領導的內閣施政滿意度過半滿意。(取自台灣...
台灣民意基金會民調指出，行政院長蘇貞昌所領導的內閣施政滿意度過半滿意。(取自台灣民意基金會)

游盈隆分析，蘇內閣接連兩個月施政滿意度越過五成大關，代表整體施政表現獲得絕大多數人民的接納和肯定，也象徵蘇內閣已穿越驚濤駭浪，整體政局趨向穩定。

游盈隆說，關關難過關關過，史上任期最長行政院長，蘇貞昌傳奇還將繼續演下去，而這當然對民進黨2022年九合一地方大選構成極為有利的條件。

蔡英文 民調 民進黨

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