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台立關係升溫 莊瑞雄、林靜儀推籃球交流促球員歸化

記者吳亮賢／台北報導
立委莊瑞雄、林靜儀今舉行記者會，邀請相關單位共商台、立兩國運動交流，並促進球員歸化。圖／莊瑞雄辦公室提供
立委莊瑞雄、林靜儀今舉行記者會，邀請相關單位共商台、立兩國運動交流，並促進球員歸化。圖／莊瑞雄辦公室提供

近年台灣與立陶宛關係持續升溫，除了互設代表處外更陸續展開經貿合作。在體育方面，立陶宛世界籃球排名高居第 6，立陶宛籃協也多次表達和台灣籃球交流意願，立委莊瑞雄、林靜儀今舉行記者會，邀請相關單位共商兩國運動交流，並促進球員歸化。

莊瑞雄指出，國發會規畫了2億美元「中東歐投資基金」，並再加碼提供10億美元的融資額度，提供給台灣或立陶宛企業促進產業共同發展。在籃球方面，過去立陶宛曾派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有立陶宛籍球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。

莊瑞雄提及，近年吹起的歐洲球風提供了台灣新的視角，許多球隊在找外援時開始會往歐洲籃壇獵才，隨著台灣與立陶宛的關係加溫，此時正是推動台灣籃球國際交流的好時機，除了交換學生、教練培訓、立籍球員來台以外，搭配著體育署即將推出的完整歸化政策，在歸化球員這方面未來也是一種新的方向；透過不同的籃球文化切磋交流，對於台灣的籃球發展更是一種刺激。

林靜儀表示，立陶宛和台灣的女籃實力相當接近，若未來能有職業球員或者是外籍生的引進，對於台灣國內女籃球員的發展、國際賽競爭力都會有很大的幫助。而台灣在運動營養、運動傷害、運動心理等醫療層面，擁有相當豐富的資源和實務經驗，相信台灣優質的醫療環境，可以讓兩國未來體育人才、運動醫學交流方面有所進展，延續兩國得來不易的友誼。

高雄海神職業籃球隊立籍球員「歐陸巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）也以預錄影片方式與會，庫薩斯表示，非常期待兩國可以有更多合作，不管是在籃球教練、球員都能彼此學習，當不同的文化間有更多分享交流，相信進步與成長都會是有目共睹，讓台灣與立陶宛的籃球更上層樓。

籃協代表趙純孝指出，立陶宛國際排名優秀，台灣也可以借鑑其人才培育方式，並考慮適合隊形的立陶宛男、女籃球員作為歸化人選。體育署副署長洪志昌說，體育署會全力支持籃協有關兩國的籃球交流，並持續推動人才培育、教練人才交流學習、外籍教練來台指導，也希望未來移地訓練不限國家代表隊，「分級分齡」都能有移地訓練或友誼賽的機會。洪志昌也說，莊瑞雄委員一直很關心外籍球員的歸化，台灣職籃的發展也需要外籍球員人才，會支持籃協積極努力促成。

高雄海神職業籃球隊立籍球員「歐陸巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）...
高雄海神職業籃球隊立籍球員「歐陸巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）以預錄影片方式與會。 圖／莊瑞雄辦公室提供

立陶宛 投資 融資

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