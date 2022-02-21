我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

談俄烏情勢 烏克蘭網紅：俄國大外宣類似中國手段

龐培歐3/2訪台 預計將公開談話兩岸言論成觀察重點

記者吳亮賢／台北報導
美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於3月2日至5日訪問台灣。報系資料照
美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於3月2日至5日訪問台灣。報系資料照

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）將於3月2日至5日訪問台灣，期間將會見總統蔡英文、副總統賴清德。涉外人士表示，龐培歐抗中挺台色彩鮮明，未來也可能代表共和黨參選美國總統，此次參訪表達對台支持態度非常明確，該人士也透露，龐培歐預計會有公開演講，「屆時傳遞的訊息是觀察重點，看他用怎樣的論述，表達對台支持及對中態度」。

涉外人士指出，龐培歐在美國政界很有未來性，是美國抗中挺台代表性人物，其現在任職的哈德遜智庫，也是美國很重要的抗中大本營，因此不論是他個人或所屬單位，都具有抗中色彩，此行來台可說非常明確表達對台灣的支持。

涉外人士表示，駐美代表蕭美琴去年3月底與龐培歐會面時，當面邀請他來台灣，並獲得正面回應，後來除了以駐美代表處為主要聯繫管道，外交部、民進黨涉外管道也持續連繫，不過由於去年台灣本土疫情爆發，後來又有四大公投，擔憂會被模糊焦點，加上龐培歐個人行程安排，時間才延後，「今年3月來訪可說是最合適的時間」。

涉外人士透露，龐培歐卸任後為在野黨，沒有官方包袱，而此行受台灣的遠景基金會邀請，也淡化了官方色彩，因此幾乎沒有政治上的困難，他並透露，龐培歐除了晉見蔡英文總統，也會有公開演講，屆時傳遞的訊息是觀察重點。

涉外人士提到，與龐培歐同行訪台的美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃前首席顧問余茂春，在川普政府的對中國政策中，扮演重要角色，是另一個值得重點觀察的人物。

龐培歐 國務卿 蔡英文

上一則

台灣9歲童呂柏霖鋼琴曲創作 美國比賽小學組亞軍

延伸閱讀

米爾斯海默：若中國攻台 美國基於兩理由勢必出兵保台

米爾斯海默：若中國攻台 美國基於兩理由勢必出兵保台
德州人語／美國情報信用再次失靈

德州人語／美國情報信用再次失靈
烏克蘭危機與台海風雲

烏克蘭危機與台海風雲
CPTPP開會 台灣申請案未排入議程

CPTPP開會 台灣申請案未排入議程

熱門新聞

台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

谷愛凌冬奧閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電
3因素集結 全美都會區房租去年攀20% 邁阿密飆到49.8%

3因素集結 全美都會區房租去年攀20% 邁阿密飆到49.8%