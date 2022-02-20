黃郁婷風波 有人聲援有人批：傷國家尊嚴算哪門子國手

冬奧滑冰國手黃郁婷爭議言行引發關注，前國家級壘球教練蘇致榮要黃誠心反省，才能留住運動家精神與尊嚴。圖／蘇致榮提供

「當年2009高雄世運會為台灣奪3金，大家捧得像英雄！現在卻.......，這樣對選手太殘忍了。」中華奧會執行委員朱文慶說，當年世界運動會在高雄舉行，黃郁婷在開賽第一天，就在滑輪溜冰項目為台灣奪下首金300公尺個人計時賽金牌，之後又拿下1000公尺、500公尺爭先賽金牌，徹底點燃國人熱情，世運才熱起來。朱感嘆，當年大家看黃郁婷就像台灣的英雄，現在看郁婷，又是用什麼樣的眼光？如果真的只是無心之過造成，卻面臨如此殘酷對待，可能會讓很多選手心寒。

朱文慶表示，黃郁婷的行為有些台灣人不能接受，行政院也下令調查懲處，此事件應切開來看，黃郁婷著中國球衣事件，並非在比賽現場，是在練習時，各項目選手與他國選手交換球衣展現友誼，是稀鬆平常的事。但因為台灣與中國關係敏感，黃郁婷行為仍有些不恰當，承認錯誤也就過了，畢竟選手還年輕，有許多要學習。

一位全國單項協會副理事長表示，黃郁婷事件見仁見智，事涉兩岸敏感神經，選手判斷失準也是有的。今天她如果穿的是他國選手互換的球衣，在他國賽場上，可能不會有爭議，訓練單位也應該多給選手提醒。

一名與黃郁婷同個世代的滑輪溜冰國家隊選手說，不只黃郁婷，很多奪牌運動選手禁不住對岸招手，與中國關係愈來密切，赴中國發展的運動員 大有人在，保持低調還不至於被關注，這次黃家父女言行太高調，踩到紅線，因此惹來風暴 。

「這是人性選擇，也凸顯兩岸給運動員支持資源太懸殊！」這名選手也說，對岸有策略要吸收頂尖好手，開出的條件、資源確實誘人，運動員尋求更好待遇無可厚非，必須拿捏好分際及國家尊嚴，不能太超過。

這名選手指出，溜冰選手巔峰期多落在26、27歲，30歲是一大關卡，黃郁婷已33歲，必然會思考下一步。這次事件對黃郁婷形象傷害滿大，也許「心早已不在台灣」，應該已有後路，之後能全力往對岸發展。

前國家級壘球教練的蘇致榮說，身為國手不只是榮耀，更是責任，接受國家培訓領國家補助，扛著國家招牌，卻一再踐踏國家尊嚴，「這算哪門子國手？」支持政府對黃郁婷做調查並適當處分，追究其失言又失格行為，才能給國人一個交代！