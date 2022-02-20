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獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

記者洪哲政／台北報導
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

台美去年首度實施「特戰合作組」協訓計畫，美軍小部隊教官進駐台灣實施特戰教學，但有一名教官去年疑因未正確佩戴口罩，被民眾拍下放到臉書粉專上，點名「美國在台機構的人」未將口罩戴好，在美駐台人員間傳為警惕。這名倒楣的美軍日前已輪調返美。

臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一名美籍人士將口罩戴在鼻孔下，不合規定，他手機一拿起來，「他很機警地去抓口罩」，轉身過去，但速度快不過他的手機。版主宣稱一度想代表中央流行疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。

據了解，被拍下影像位美籍人士，正是「特戰合作組」駐台教官，這個畫面在美軍駐台網路組群間流傳，美方駐台人員相互口頭告誡，必須按此間防疫規定將口罩戴好戴滿，避免遭民眾攝下曝光。而這名「被亮相」的美軍駐台時間已至，月前業已輪調回美。

台美去年首度實施「特戰合作組」協訓計畫，十餘位具備各類軍事專長的美軍特戰小組官兵，由少、中校軍官作為領隊，以每半年輪替一梯次形式，不斷有小隊接替進駐台灣，協助各軍種特戰部隊提升戰力，形成美軍在台的小型常駐部隊。

口罩 臉書 手機

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