美學者：台灣比烏克蘭更重要 盼兩岸恢復對話

美國學者普遍認為，烏克蘭與台灣情況完全不同，且對美國而言台灣更為重要。圖為美國與中華民國國旗。(本報資料照片)

俄烏情勢緊張，各界關注烏克蘭 情勢與台灣的連結；熟悉美中台關係的美國學者普遍認為，烏克蘭與台灣根本無法相比，台灣對美國而言更為重要。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）告訴本報，台灣與烏克蘭的情況完全不同，事實上根本無法比較；若美國無法挺身抵抗中國大陸侵略台灣，將危及總統職位。

包道格並表示，希望烏克蘭危機促使兩岸試圖找到恢復對話的管道；過去幾十年以來，兩岸和平確保台灣的經濟發展、自治、民主化，台北若未能找到方法處理兩岸之間潛在的危機，恐面臨重大損失。

美國國防部前官員包士可（Joe Bosco）指出，在台灣問題上採取「戰略模糊」常被認為是危險的，因為此政策未明確警告中方美國將保衛台灣，這某種程度鼓勵北京 持續對台施壓；但又比拜登 對烏克蘭危機所表達的戰略清晰要好，因西方不願軍事干預，讓俄羅斯如此咄咄逼人。

包士可認為，主張美國不應保衛台灣的學者，應從烏克蘭危機汲取教訓。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）說，美國對烏克蘭與台灣的看法不同，台灣對美國而言更為重要，無論是雙邊貿易、台灣戰略地位，都至關重要，因此若台灣遭受北京威脅，美國有更充分的理由軍事干預。

英國首相強生19日在慕尼黑安全會議上，將烏克蘭情勢和台灣連結，表示烏克蘭一旦遭俄國入侵得手，全世界都會感受到衝擊，特別是台灣。