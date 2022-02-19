黃郁婷「穿中國隊服」惹議 台府院令調查、處分

北京冬奧20日閉幕，行政院長蘇貞昌（中）昨指冬奧國手黃郁婷行為極為不當，要求教育部和體育署調查、處分。（記者曾原信／攝影）

北京冬奧 今天閉幕，在閉幕前一天，台灣總統府、行政院同聲要求調查、處分冬奧滑冰國手黃郁婷的爭議言行，格外引發關注。體育署已銜命著手調查，但據了解，檢討會議必須等選手返國並隔離期滿後才召開，由於黃郁婷將繼續備戰3月在挪威與荷蘭的世界盃賽事，中華冬奧代表團總領隊陳士魁昨說，賽後檢討會議預計4月才召開，再決定是否懲處與如何懲處。

黃郁婷在冬奧期間爭議言行不斷，她在開賽前身穿中國大陸隊服惹議，但教育部 長潘文忠仍親自致電給每位選手，轉達蔡英文總統及行政院長蘇貞昌的加油之意；未料黃郁婷賽後又說出「就像在主場作戰」，爭議不斷。

民進黨政府要調查、處分冬奧國手黃郁婷的爭議言行，但友人為其抱屈是「無心之過」。（圖：中華奧會提供）

蘇貞昌昨指黃郁婷行為極為不當，要求教育部和體育署調查、處分，同時應建立機制，作為日後國家代表隊成員對外言行的規範。政院發言人羅秉成說，國家代表隊成員對外代表國家，一舉一動皆應謹言慎行，維護國家尊嚴；政府以人民稅金培訓代表隊成員，選手背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

總統府發言人張惇涵說，國家代表隊成員除追求個人競賽成績，也對外代表國家，言行舉止動見觀瞻；近年國人對國家隊出賽總是熱情支持，眾多國際賽事也成為國內外矚目焦點，國家代表隊成員更不應有任何損害國家榮譽的爭議言行。

教育部長潘文忠表示，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，應謹言慎行、維護國家尊嚴，目前正由體育署調查中，後續將依調查結果處分，另將會同中華奧會徹底檢討。

據了解，黃郁婷風波引發綠營強烈反彈，府院才聯手發聲。體育署調查後，可能依據國家代表隊培訓辦法，關於「損及團體形象或國家榮譽」予以處分。

不過，陳士魁表示，國家代表團員手冊有規範選手言行，若不依規定參加培訓或牽涉禁藥等，最重將直接取消國手資格並遣返回台，但黃郁婷穿中國大陸隊服，是發生在進入代表團之前的事，「如何懲處？回溯期多久？」他也舉例說，如果選手是兩年前就上網，入團後才被人翻出來，這樣是否構成懲處條件？

他表示，每次代表團出發前都會舉辦行前說明會，但運動員在社群 發言，與不要穿上其他代表隊服裝則不在說明事項中。

國民黨立院團總召曾銘宗說，黃郁婷的行為確實極為不妥，但黃本人已經公開道歉、認錯，移除影片，爭議事件也告一段落，行政院此時卻還要對年輕選手再繼續放大追殺，宛如大砲打小鳥。