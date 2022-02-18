疫情趨緩就出來選台北市長？ 陳時中微點頭「嗯」一聲

是否民眾安心了就會出來選，此時，陳時中微微點頭，「嗯」了一聲。（記者沈能元／攝影）

「公共衛生師法」於2020年5月公布實施，台灣成為亞洲第一個完成公衛師立法的國家。首屆公衛師國家考試共112人通過。衛福部長陳時中 今參與「首屆公衛師」記者會時，被外界詢問，昨表示如果能參選台北市長，一定會辭去衛福部長一職，這是在等蔡英文總統點頭嗎？陳時中說，他現在任務就是防疫 及衛生行政，「這件事處理妥當，才具備能選的資格，沒有處理妥當，就是屬於不能選。」

外界關心，是否現在已具備資格？陳時中說，「我不知道」，而是否是在等誰通知？他說，「沒有在等通知，但看到亮光就知道了」，而亮光何時會出現？他表示，「就是等大家都安心、安全的時候。」

至於，陳時中日前提到3月疫情 有可能趨緩，是否就是看到亮光？陳時中說，「3月這時間，那還早」，而是否會參選，他重申，「要等大家都安心了。」

是否民眾安心了就會出來選，此時，陳時中微微點頭、「嗯」了一聲，立即被現場媒體認為是「參選的訊號」。不過，陳時中立即笑說，「你（媒體）不能這樣講，陷阱太重了，（參選）這有很多層，但這是起碼的條件（民眾安心），社會賢達非常多，不是非我選不可，只是強調說，如果沒有控制疫情，我沒有選舉的資格」。