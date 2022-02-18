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北京冬奧組委稱「台灣是中國一部分」 陸委會批：謬誤

記者林汪靜／台北即時報導
陸委會主委邱太三。（報系資料照片）
陸委會主委邱太三。（報系資料照片）

北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日重申，「台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的原則。」陸委會18日對此批評，違反奧會憲章，利用奧會記者會場合，公然發表「台灣是中國不可分割的一部分」等謬誤言論，陸委會予以嚴正譴責。

嚴家蓉17日首度在記者會上回應台灣、新疆問題，她以中文強調一中原則，重申北京一直將有自治民主制度的台灣視為其領土的一部分。她表示，「台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的原則」、「我們始終反對將奧運政治化。」

對此，陸委會18日晚間以書面回應表示，北京冬奧組委會發言人嚴家蓉於17日違反奧會憲章「奧運不得政治化」的規定，利用奧會記者會場合，公然發表「台灣是中國不可分割的一部分」等謬誤言論，陸委會予以嚴正譴責。

陸委會指出，中共當局近期藉由主辦冬奧的機會，公然進行大外宣與政治統戰宣傳，倡議其錯誤的「一中原則」，台灣民眾堅決反對。陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來是由台灣人民自主決定，並非中共當局可以置喙干預。

陸委會表示，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用政治操作與統戰宣傳，刻意營造兩岸同屬『一中』之假象」，改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。中方違反奧運政治中立的精神，「其淺薄脫序的政治操作，除了貽笑國際與徒增台灣民眾反感外，並無法達到任何效果。」

陸委會呼籲，中共作為今年冬季奧運的主辦方，「與其耗費資源，進行政治統戰宣傳與『大外宣』」，不如以務實開放的態度，傾聽台灣人民堅持民主自由生活方式的心聲，積極回應國際社會對於中國人權狀況的關切，如此才能經由舉辦「北京冬奧」，營造友善、負責任的大國形象，真正達到「團結、和平、相互尊重理解」的奧運會精神。

北京冬奧 奧運 中共

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