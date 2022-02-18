吳釗燮：台灣不想要戰爭 也絕不會向中國低頭

台灣外交部長吳釗燮。(記者鄭超文／攝影)

台灣外交部長吳釗燮昨天接受英國 電視專訪表示，感謝英國和許多友台國家，聲明「維持台海自由航行」的重要性，台灣單獨面對中國威權壓制的力量太微弱，世界各地民主國家需團結起來，「台灣不想要戰爭，但也絕對不會向中國低頭」。

英國獨立電視台（ITV）是英國第2大無線電視，ITV亞洲特派愛德華（Debi Edward）17日專訪吳釗燮，以標題「台灣憂心俄羅斯 侵略行為促中國大膽攻台」報導。

愛德華在報導中指出，她原以為吳釗燮會駁斥中國可能利用俄羅斯侵略烏克蘭 的時機攻擊台灣，畢竟歐洲與亞洲同時開戰，就像第一次世界大戰一樣、是難以想像的恐怖場景，況且中國向來有自己的時間表。

愛德華說，然而，中國正密切關注烏克蘭情勢與俄羅斯的策略，尤其是美國對烏克蘭危機的反應，今日香港會成為明日台灣嗎？中國頻繁的軍事演習讓台北深感中國威脅，吳釗燮告訴她，「正因如此，台灣做好隨時因應中國攻擊的準備」。

報導指出，冬奧被視為中國的國家榮耀，吳釗燮相信中國國家主席習近平不希望任何事分散外界對冬奧的關注，但冬奧結束之後，中國何時會發動攻擊誰也不知道，中國軍機去年侵擾了台灣防空識別區近1000次，此舉除了展現中國對台的威脅和圖謀之外，「還能作何解釋？」

吳釗燮在專訪指出，中國的做法，不是任何想和平談判的國家會做的事，習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在冬奧開幕時會晤，發布的會談內容包括俄羅斯支持中國統一台灣的立場；台灣身處全球反對威權體制的前線，面對中、俄擴張國際影響力，所有民主國家必須堅決捍衛自己的生活方式。

吳釗燮在專訪表示，感謝英國和許多友台國家，聲明「維持台海自由航行」的重要性，展現團結力量，台灣單獨面對中國威權壓制的力量太微弱；因此，他要呼籲世界各地民主國家團結起來，力量才會更強大，「台灣不想要戰爭，但也絕對不會向中國低頭」。