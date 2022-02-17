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歐洲議會通過2項友台決議 籲中國停止威脅台海穩定

記者張加／即時報導
台灣外交部。(本報系資料照)
台灣外交部。(本報系資料照)

歐洲議會全會17日分別以474票贊成、113票反對，以及369票贊成、197票反對的比數，順利通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告兩項決議案，就中國對台灣升高軍事部署及持續侵犯台灣防空識別區的行徑表達嚴重關切，呼籲中方停止威脅台海及印太地區的和平穩定。

「共同外交暨安全政策」報告並譴責中國對立陶宛及其他歐盟會員國的脅迫，樂見歐盟執委會就中國施壓立陶宛向WTO提訴的決定；同時籲請歐盟及會員國與民主台灣建立夥伴關係，深化台歐盟雙邊合作，包括迅速與台灣啟動雙邊投資協定（BIA）的影響評估、公眾諮詢及範疇界定等談判前置工作，並強力支持台灣以觀察員身分參與國際組織機制及活動等。 

台外交部表示，今年歐洲議會開議後，立即通過這兩項友台決議，以具體行動展現對台灣民主夥伴的支持與重視，外交部表達誠摯歡迎與由衷感謝。 

台外交部指出，台灣作為印太地區負責任的成員，將積極與歐盟、會員國及區域內理念相近夥伴合作，維護台海及印太區域和平與穩定；台方在既有密切友好基礎上持續與歐盟國家深化合作及強化民主韌性。

此外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與英國首相強森（Boris Johnson）17日（英國當地時間16日）召開視訊峰會，會後發表聯合聲明強調台海和平與穩定的重要性，以及支持台灣有意義參與國際組織。

歐洲議會。(美聯社)
歐洲議會。(美聯社)

歐盟 立陶宛 英國

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