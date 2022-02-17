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蕭美琴：台灣關切烏克蘭情勢 中俄進行危險合作

中央社華盛頓16日綜合外電報導
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

駐美代表蕭美琴今天接受美國媒體訪問時表示，台灣正密切關注俄羅斯烏克蘭情勢發展，而破壞穩定的國家顯然是中國和俄羅斯。她並警告，中俄正以危險方式進行合作。

全球現正觀望俄羅斯是否會入侵烏克蘭，蕭美琴接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「海莉傑克森即時報導」（Hallie Jackson NOW）專訪時說：「如同全球所有其他人，我們帶著很大的疑慮和不安關注這件事。」

報導指出，不只烏克蘭，另一個小的美國盟邦正受到一個充滿敵意的超級強權國家從四面八方威脅，正是台灣。不僅台灣密切關注俄烏危機發展，中國也是。

蕭美琴受訪時直言：「情勢很明顯，破壞穩定的是中國和俄羅斯。」

報導指出，蕭美琴自稱戰貓，以與中國藉羞辱和威脅構成的戰狼外交形成對比。她說：「我相信貓一定比狼討喜許多。貓敏捷且靈活，可在小空間生存，如同台灣當前外交處境。貓也有不屈服於脅迫的特性。」

報導說，相較俄羅斯入侵烏克蘭的威脅近幾個月突然升溫，中國對台灣的脅迫行為已持續增強數年。

蕭美琴指出：「中國進行所謂『灰色地帶戰』（gray-zone warfare），用威脅和恫嚇取代真正入侵和衝突。」

她說：「中國持續不斷透過多種方式恐嚇台灣，包括幾乎每日派戰機侵入台灣防空識別區（ADIZ），並對台灣人民發動網路攻擊、假訊息和心理戰，目的為了削弱我們的自我防衛決心，並試圖在我們的社會製造分裂。」

俄羅斯 烏克蘭

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