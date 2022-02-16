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蕭美琴：爭取美國對台經貿及政要訪台

記者張文馨／華盛頓報導
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美代表蕭美琴16日在雙橡園接受媒體訪問表示，在去年公投結束後，台灣解決對美長達10年的主要貿易障礙，現在有更大能量來處理其他障礙，爭取美國支持對台經貿，她也希望在邊境管制放鬆後，爭取美國政要訪問台灣。

剛隨台灣副總統賴清德訪問宏都拉斯，返回華府後工作有增無減，蕭美琴說，現在手上有數十案正在進行中，「先前說自己是戰貓，現在覺得是八爪章魚」，舉凡經濟、安全、國際參與和合作領域，以及駐美處更名案都在議程上，推案不會相互排擠，都是同時推動和追蹤。

有關美國貿易代表署（USTR）日前宣布4月起將豁免日本鋼鋁進口關稅，蕭美琴說，目前鋼鋁市場供不應求，行政院貿易談判辦公室持續溝通，積極爭取對台灣業者最佳待遇。

蔡政府前年8月宣布開放含萊劑美豬進口，美台去年6月復談「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，並連續兩年舉行美台經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）。

蕭美琴表示，TIFA之下有相關工作會議，正在持續盤點進行中；但並未進一步詳述洽簽BTA的期望與進展。

除了台灣對美貿易的期待，蕭美琴也提到，美國正面臨過去對外貿易衍生的國內經濟問題，過去美國對外貿易造成工作機會外流，引發美國民眾的負面偏見，因此美國社會尚未形成全面支持的能量，而台灣已解除主要貿易障礙，也有國會和地方政府的強勁支持，將持續推動。

白宮日前公布印太戰略，下一步將公布印太經濟架構；蕭美琴說，台灣持續表達參與意願，細節協調中，以台灣在全球供應鏈扮演的角色和台灣的經濟實力、對全球科技的貢獻，應該都是各國要爭取的對象。

中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

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