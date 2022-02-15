台積電首度招募政治學博士 做美中政經分析

台積電南科廠區。(記者劉學聖／攝影)

台積電 身為全球半導體龍頭，因應全球變局，首度公開招募具備政治經濟學養背景的商業情報分析人才，且限定政治經濟或國際關係相關博士，反映出台積電因應地緣政治風險升高，在世界各國爭相拉攏投資 、競爭對手環伺之下，更需要專職政經人才提供分析，才能做出精準決策。

台積電過往徵才以理工科系人才為主，但近期卻在社群網站LinkedIn開出「商業情報分析」中高階職缺，工作內容為美中台關係研究、政治經濟學、市場趨勢報告，引發外界關注，目前已有逾百人報名。此外，台積電也開出一些暑假實習缺，向全世界誠徵政治系學生，除薪水外也會附來回機票，要吸引優質人才加入。

全球這波半導體技術保衛戰，迫使台積電必須面對地緣政治風險，就連在國內的設廠地點都有「政治味」。台積電相繼宣布在美國、日本、大陸布局，背後考量除了客戶所需，設廠時機、地點、製程也與國際區域平衡連動；在台灣同樣面臨諸多政治盤算及角力，例如前往高雄和台中等地投資設廠，任何發言都要小心翼翼，也反映台積電面對內外政治干擾愈來愈明顯。

業者指出，從美中貿易衝突爆發之際，半導體就成為全球戰略產業，主因是部分半導體晶片 具備軍事用途，中國大陸又投入大量資源鼓勵發展，引起美國高度關注。美方面展開一連串供應鏈調查，一面又通過晶片補助法案，吸引包括台積電、英特爾及三星擴大在美國投資。

在美國開出第一槍後，台積電由於技術領先全球，因而成為各國爭取合作首選，加上新冠疫情又衍生出半導體晶片缺貨潮，歐盟、日本甚至中國大陸等群起效尤，爭相發展半導體。台積電一再向全球喊出是「大家的晶圓代工廠」，想藉此化解地緣政治緊張升高的對立態勢，但事態發展順應台積電創辦人張忠謀所說：「台積電將成兵家必爭之地」。

台積電在三年前延聘任職英特爾超過十年、負責政府事務的副總裁克利夫蘭（Peter Cleveland），擔任台積電全球政府事務副總裁，負責在華府的政治遊說工作，以降低台積電受到美中貿易戰的衝擊。

業界認為，台積電開出指定要找具備政治學博士資歷加入經營團隊，反映出需要有更多的專業分析，供其在全球布局做更精準的決策。

台積電則發布新聞稿說明，身為國際公司在全球布局需要接觸多元人才。一直以來，台積公司都在徵求資料分析的商業人才，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，協助進行市場研究，提供公司內部政經相關的分析與資料。