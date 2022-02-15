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中媒指國民黨立委是「暗獨」 綠委：按這標準全都台獨

記者李承穎／台北報導
民進黨立法院黨團今開輿情回應記者會。記者曾吉松／攝影
民進黨立法院黨團今開輿情回應記者會。記者曾吉松／攝影

中國官媒「人民政協報」點名陳以信、林為洲是國民黨內「暗獨勢力」，民進黨立委陳亭妃指出，「中國真的是太誇張，如果依照中國的標準，全部的台灣人都是台獨份子」，無論是明獨或暗獨，他們自己都有解讀的方式，對於台灣來講，大家的主體意識、國家意識更加強烈，相信中國的這番言論，只是讓所有台灣派的人，更加堅持立場，絕對也不會因為中國而有任何動搖。

民進黨立委許智傑說，對中共而言，中華民國派和台灣國派都是台獨，以中共標準全台灣不算台獨的，恐怕只剩下洪秀柱和吳斯懷等人吧。所以中國官媒如此點名只是要挑撥分化台灣人，甚至故意靠打壓台灣來轉移他們中國內部的問題焦點，「真是別有居心，其心可議呀。」

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，中國機關報說陳以信等人是「暗獨」，可見九二共識也不是國民黨所解釋的，就是一個中國，國民黨淪為中共的「細漢」、小弟。「但在我看來國民黨都是統派」，不知道中國是反串或誤解？可見他們不理解台灣民心，「我們捍衛國民黨、不同主張者在台灣言論自由的權利，這全體國人都要支持。」

國民黨 中共 民進黨

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