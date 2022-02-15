北市長不初選 羅智強：遺憾但理解 請大家別罵國民黨

羅智強在臉書表示，國民黨台北市長「確定」不辦初選，經過沉澱多日，他說，雖然他對這個結果有些遺憾，但也能理解國民黨為什麼這麼做。圖／取自羅智強臉書

正展開400公里徒步謝票的國民黨 北市議員羅智強今天在臉書 表示，在他開始400公里謝票隔日，國民黨通過初選辦法，台北市長「確定」不辦初選。經過沉澱多日，羅說，他一直不知該如何回應這樣的結果，畢竟他曾承諾臉書粉絲破100萬，就參加北市長初選，現在他面臨的問題是，這一場台北市長選戰，國民黨根本沒有「初選」。

羅智強說，幾日思考之後，他想回應「台北市長沒有初選」這一件事，首先，請大家不要去罵國民黨，因為雖然他對這個結果有些遺憾，但也能理解國民黨為什麼這麼做。

羅說，他當然有個人追求的政治目標，但在野陣營贏得台北市長，以強化制衡執政者的力量這件事情，比他個人當上台北市長更重要。

羅智強也提到，國民黨已經有心目中的人選，他也認為這個人選是個很棒的人選，所以雖然與個人不免有些遺憾，他還是願意獻上誠摯的祝福，不希望大家因為他失去了初選的機會，去怪罪任何人、怪罪國民黨，造成「在野黨痛，民進黨快」的局面，這是他最不願意看到的事情。

最後，羅智強也說，大家也不必為他抱屈，人生當中值得追求的事情非常多，就算2022沒有任何政治舞台與選舉的戰場，就算2022以後，他有可能面臨失業，但這不會妨礙他追求一個精彩精彩更精彩的人生，他也要謝謝這一路來對他有高度期待，持續相挺的朋友們。

羅表示，大家放心，他永遠是鬥志滿滿的羅智強，會努力努力更努力，成為讓台灣更好的力量，「理念是路，堅持者強，繼續400公里步行謝票」，明天早上8點30分，前總統馬英九 和他在台中大甲鎮瀾宮，等著大家，真愛台灣向前行。