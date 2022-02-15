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台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

中央社／台北15日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

指揮中心規畫邊境鬆綁措施，指揮官陳時中透露將先開放外國觀光客來台。陳時中今天解釋，開放外國觀光客有助外匯存底，但台灣民眾出國卻可能暴露於高染疫風險中。

中央流行疫情指揮中心昨天公布邊境鬆綁措施，將縮短檢疫天數並鬆綁商務客入境規定，且來台旅遊限制有望鬆綁，優先開放部分國際旅客來台。

但日本旅遊部落客、前台大醫師林氏璧日前在臉書（Facebook）發文，認為台灣民眾這兩年來只能國內旅遊，卻還開放外國觀光客來搶國旅，台灣民眾若與確診者足跡重疊，匡列還要隔離14天，「這是不是有哪裡怪怪的」。

對此陳時中今天在疫情記者會上回應，跨境旅遊該怎麼開放、為何不讓國人先出國、外國人晚進來，之間各有利弊。

陳時中說明，外國觀光客來台，對外匯存底多少有幫助，反觀台灣民眾出國則是花較多錢；其次是暫緩民眾到國外旅遊，並非14天檢疫期的問題，而是讓民眾免於暴露在較高染疫風險的區域。

陳時中解釋，若民眾前往的國家比台灣更安全，他並不反對開放，甚至很歡迎，可透過旅遊泡泡進行，但世上要找到比台灣更安全的區域，事實上很難。

媒體提問，台大公衛學院學者陳秀熙推估今年6月可望開放境外觀光，醫師黃高彬則認為最樂觀是今年底可能開放出國玩，對此陳時中回應，年底或下半年開放各有不同看法，指揮中心還是步步為營。

針對交通部觀光局昨天表示，跨境旅遊希望最快在今年第3季開放，媒體提問是否要接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗才能出國，陳時中僅說，會議有編列主題，盼與會者準備好，再繼續開會。

此外，教育部昨天宣布2021學年度經教育部核發聘僱許可的外籍教育人員1156人，可專案申請入境許可簽證來台。陳時中今天說，外籍教師入境採檢方式比照返台民眾，PCR與快篩都一樣。

至於台北市今天開始微解封，電影院開放飲食，媒體詢問第3劑疫苗覆蓋率到達多少時，中央可考慮微解封。陳時中強調，中央沒有所謂的「微解封」，目前是疫情警戒標準第2級，只要在規範內授權地方政府自行訂定相關管理規定。

此外，媒體也問及，國民黨副主席連勝文喊話希望陳時中可參選，批評桃園機場與高雄港疫情失守，台北市民可趁機算帳。

對此陳時中回應，台灣的防疫相對成本最低、成效最好，但他也話鋒一轉說，「選舉本來就是有恩報恩、有仇報仇的時候」。

陳時中 觀光 教育部

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