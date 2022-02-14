我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

谷愛凌一度跌倒 自由式滑雪坡面障礙賽逆轉奪銀

被北京官媒點名「暗獨」 國民黨立委：稱中華民國就是台獨？

記者周志豪、鄭媁／台北15日電
國民黨立委林為洲。(本報資料照片)
國民黨立委林為洲。(本報資料照片)

中國大陸官媒今天點名批評，國民黨立委林為洲是國民黨內「暗獨」代表。林為洲質疑，中華民國是主權獨立國家，現在是台澎金馬，如果稱中華民國都要被稱為明獨、暗獨，那台灣大部分的人都叫台獨。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，沒有所謂獨派，只有本土派，相關點名很奇怪，不值得參考。

林為洲說，國人都希望兩岸之間維持和平關係，甚至可以共榮，但顯然最近不太平靜，中國大陸軍機擾台情況更嚴重，甚至逼近領空或疑似飛到東引，這些疑慮讓兩岸緊張，中國大陸也要負起很大的責任。

林為洲表示，將來兩岸怎麼處理要看兩岸，而在台灣方面，要看台灣2300萬人的民意與意志決定。

林為洲表示，他的立場很清楚，國家名稱是中華民國，將來兩岸如何處理，要看台灣民意，由2300萬人的意旨來決定兩岸未來要怎麼走。中華民國是主權獨立的國家，如果這樣也要叫台獨，「我想台灣大部分的人都是台獨。」

人民政協報14日報導宣稱，台灣有兩股反對與中國統一的勢力，一是民進黨公然標榜「台灣獨立」，另一則是表面「堅持一個中國」，實際上卻勾結美、日等反華勢力的國民黨頑固派。並點名立委林為洲、陳以信等國民黨人公開勾結國際反華勢力，暗地與民進黨合流，繼承李登輝的兩國論路線。

國民黨 中華民國 民進黨

上一則

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

延伸閱讀

中官媒「年輕人靈活就業」 網轟美化「失業」用詞

中官媒「年輕人靈活就業」 網轟美化「失業」用詞

金山灣區中華民國國慶委員會改選 馬蒨君當選新任主委

金山灣區中華民國國慶委員會改選 馬蒨君當選新任主委
綠強推第7都 藍邀竹苗發聲「殺豬也讓豬叫一聲」

綠強推第7都 藍邀竹苗發聲「殺豬也讓豬叫一聲」
迫不及待竹竹併 林濁水：窮縣就認命吧

迫不及待竹竹併 林濁水：窮縣就認命吧

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
98歲的常楓6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝，並赴上海領獎。(取材自微博)

嗜甜不養生、晚飯一杯高粱 98歲雙金影帝常楓辭世

2022-02-09 02:30
台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

2022-02-11 09:34
高端疫苗。(本報資料照片)

台灣高端COVID-19疫苗巴拉圭三期解盲 達標並獲EUA

2022-02-14 09:43
台灣教育部國語辭典將外祖父、外祖母的解釋調整，加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。（圖取自台教育部國語辭典簡編本網頁dict.concised.moe.edu.tw）

祖父母不再「分內外」 台教育部國語辭典因性別平等改內容

2022-02-11 11:32

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元